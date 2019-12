Simpozion despre sănătate, la Școala Postliceală ”Dimitrie Cantemir”

Share



Elevii Școlii Postliceale ”Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș au susținut, joi 5 decembrie, sesiuni de comunicări pe teme de specialitate în cadrul evenimentului ”Sănătate pentru toți în secolul XXI”, organizat în incinta Bibliotecii ”Serafim Duicu” din campusul Universității ”Dimitrie Cantemir”.

Elevii au avut ocazia de a prezenta lucrări din domeniul tematicii abordate, de asemenea, au avut și posibilitatea de a se familiariza cu activitatea de elaborare a unei lucrări și să își dezvolte abilitățile de comunicare.

”Școala Postliceală ”Dimitrie Cantemir” a avut onoarea și în acest an de a organiza o sesiune de comunicări pe teme de specialitate sub sloganul ”Sănătate pentru toți în secolul XXI”. Scopul acestei sesiuni este de a promova în rândul elevilor cercetarea ca instrument și metodă de lucru necesare în problemele ce privesc sănătatea în acest secol”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Laura Cepoi, responsabilul Comisiei de Evaluare și Asigurarea Calității din cadrul Școlii Postliceale ”Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureș.

Teme interesante

Evenimentul a devenit deja o tradiție la Școala Postliceală ”Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș, ajungând în acest an la cea de-a 19-a ediție și s-a bucurat de același succes ca și până acum. De data aceasta, au fost abordate teme interesante cum ar fi: ”Anxietatea vs. Boala Cardiacă”, ”Drogurile – abuz și dependență”, ”Demența – o problemă de sănătate care progresează rapid” etc.

Locul I (premiul publicului) a fost câștigat de către Zsiga Janos, care a prezentat o temă foarte interesantă despre Medicina Ayurvedică. Ayurveda este una dintre cele mai vechi și mai complexe practici medicale din lume, originară din India, care la ora actuală reprezintă un sistem tradițional de îngrijire a sănătății pentru locuitorii acestei țări.

De asemenea, locul I a mai fost ocupat și de Kardos Johanna Palma, care a prezentat lucrarea ”Defectele sistemului sanitar”, în care a adus în discuție problemele cu care se confruntă România în ceea ce privește domeniul medical, deoarece deși în țară avem peste 450 de spitale, conform Fondului Monetar Internațional 200 dintre acestea ar trebui închise.

Pe locul II s-au situat Flavia Ardelean cu tema ”Prevenția – instrument primar pentru asigurarea sănătății în secolul XXI” și Pasztohy Eszter Erszebet cu ”Depresia – boala secolului XXI”.

Locul III a fost ocupat de Corina Moldovan cu tema ”Miracol sau coșmar?” și Annamaria Kozi, care a prezentat lucrarea ”Sarcina Fantomă”.

De asemenea, au fost acordate și mențiuni și premii de participare.

Momente artistice

În timp ce juriul format din Laura Cepoi, Simona Cistelican și Alexandra Tăurean a evaluat lucrările ținând cont de rigoarea științifică a concursului, modul de redactare, expunere și argumentare dar și de creativitate, atmosfera a fost destinsă de elevii din anul I – Asistenți Medicali Generaliști (AMG), care au încântat publicul cu o scenetă intitulată ”La doctor”, interpretată de Roxana Vultur și Andreea Keczan (IC – AMG), precum și cu colinde și cântece dedicate Zilei Naționale a României sărbătorită pe 1 decembrie, interpretate de profesorii și elevii din anul I AMG și de Felicia Pol.

Activitatea face parte din planul de activități al Comisiei pentru proiecte și programe educative extra;colare compusă din Mogos Antonescu Alina și Kiraly Ioana.

Andreea GONDOR