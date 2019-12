”Jurnalismul și protecția vieții private din prisma GDPR”, conferință națională la UMFST

Share



Aula ”Tudor Drăganu” din cadrul Facultății de Economie și Drept a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu-Mureș va găzdui marți, 10 decembrie, între orele 16.00 – 18.00, Conferința Națională ”Jurnalismul și protecția vieții private din prisma GDPR”.

Conferința este organizată sub egida Zilelor UMFST Târgu-Mureș de Centrul de cercetare pentru Protecția Datelor (CPD) cadrul UMFST Târgu-Mureș, coordonat de conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu, în parteneriat cu Centrul de studii de drept european din cadrul Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD), Dpo-NET.ro – Data Protection Officers Network și cotidianul Zi de Zi.

Eveniment gratuit, înscrieri online

Potrivit organizatorilor, conferința este deschisă publicului larg și este dedicată atât specialiștilor în protecția datelor cu caracter personal, cât mai ales profesioniștilor care activează în mass-media, purtătorilor de cuvânt ai instituțiilor publice și comunicatorilor din cadrul companiilor private, iar înscrierile se fac, gratuit, prin completarea următorului formular: https://dpo-net.ro/conferinta-jurnalismul-si-viata-privata-din-prisma-gdpr

”Persoanele care doresc să participe și să li se înmâneze o diplomă de participare de către organizatori, sunt invitați să se înscrie până la data de 9 decembrie 2019. De asemenea, pentru eficiența formatului de workshop persoanele interesate pot să adreseze întrebări pe e-mail și anterior desfășurării evenimentului, urmând ca ulterior să se trimită tuturor participanților un document cu toate întrebările și răspunsurile aferente”, au transmis organizatorii conferinței, prin intermediul unui comunicat de presă.

Incidența GDPR în domeniul jurnalistic

În cadrul conferinței va fi tratată o temă incitantă în materia protecției datelor cu caracter personal, respectiv incidența Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) în domeniul jurnalistic.

”Târgu-Mureș s-a dovedit a fi, prin colectivul de cadre și practicieni reuniți sub umbrela fostei Universități ”Petru Maior”, inițiatorul în România a unui fenomen care azi este extrem de cunoscut: conștientizarea populației, a instituțiilor publice, a companiilor și a altor entități cu privire la impactul Regulamentului general privind protecția datelor – GDPR – asupra vieții oamenilor și activităților profesioniștilor. În cadrul aceleiași universități s-a organizat și primul curs postuniversitar din România dedicat formării și pregătirii experților în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Pe această cale, îi felicit pe toți absolvenții cursurilor postuniversitare care s-au desfășurat până în prezent și îi invit la ediția a IV-a a conferinței în domeniul protecției datelor, din 10 decembrie, dedicată de această dată exclusiv persoanelor care interacționează cu domeniul media și în activități de jurnalism. Tot în cadrul universității noastre s-a înființat primul Centru de cercetare din România având ca misiune protecția datelor cu caracter personal. Cu sprijinul membrilor săi, inclusiv celor asociați din alte centre universitare ale țării, s-a editat în țară prima carte intitulată „Protecția datelor cu caracter personal”, (la editura Universitară, 2017, coordonatori: Irina Alexe, Nicolae-Dragoș Ploeșteanu și Daniel-Mihail Șandru – n.r.). Le aduc mulțumiri tuturor „pionierilor” care au sprijinit și au realizat activitățile inițiate în acest cadru universitar, inclusiv absolvenților de la cursul postuniversitar, mai ales pentru că azi, privind în urmă, îmi dau seama că am reușit să ne punem în mod pozitiv amprenta asupra societății. Împreună cu colegii mei din București și cu colaboratori externi am decis în aceste zile să ne focalizăm pe parcursul întregului an, în cadrul Centrului de cercetare pentru protecția datelor al universității noastre și în colaborare cu Centrul de studii de drept european din cadrul Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, pe aspectele practice și științifice ale activităților jurnalistice în contextul protecției datelor cu caracter personal. Plăcerea acestor rezoluții este amplificată de faptul că experți din zona profesioniștilor și a ONG-urilor, precum domnul Marius Dumitrescu, președintele Asociației Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor, ne „întind mâna” pentru a putea realiza evenimente și studii de actualitate și de calitate”, a precizat conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu.

Prelegeri și workshop

Pentru a servi scopului de a identifica și oferi remedii principalelor probleme de conformare cu GDPR în activitatea jurnalistică, conferința va fi structurată în două părți.

Astfel, prima parte a conferinței va avea un format clasic în care auditoriul prezent se va bucura de intervenția unor specialiști în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care vor suține direct sau prin skype prelegeri, abordând subiecte de specialitate conforme cu tema propusă, iar a doua parte a conferinței va îmbrăca caracteristicile unui workshop în care Comitetul științific va răspunde întrebărilor publicului, în scopul de a se furniza soluții la chestiunile sensibile de conformare identificate la un an și jumătate de la aplicarea GDPR.

Programul conferinței:

Ora 16.00: Deschiderea evenimentului:

– Conf. dr. Nicolae Ploeșteanu – Instruire terminologică – 20 de minute.

Orele 16.30 – 17.30: Prezentarea lucrărilor:

– Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru: ”Ierarhizarea valorilor și drepturilor fundamentale în activitatea jurnalistică”;

– Cercetător asociat dr. Irina Alexe: ”Libertatea de exprimare și regimul sanctionator prevăzut de GDPR”;

– Lector dr. Raul Felix Hodoș: ”Discriminare și rețelele sociale”;

– Expert Marius Dumitrescu: ”Breșele de securitate promovate prin mass-media”;

– Consultant Bogdan Panait: ”Bune practici în activitatea redacțiilor de știri privind respectarea vieții private”;

– Drd. Dorin Șchiopu: ”Exercitarea dreptului la ștergerea datelor împotriva editorului paginii web vs. Libertatea de exprimare”;

– Lector dr. Adrian Boantă: ”Presa, procesul electoral și listele electorale suplimentare în context GDPR”;

– Asist. univ. dr. Raul Miron: ”Știrile false și regimul GDPR”;

– Dr. Cornelia Șuș: ”Publicarea unor informații confidențiale sau supuse unui regim special”;

– Consultanți Hilda Șumălan, Darius Fărcaș: ”Solicitarea de informații de la autorități publice în context jurnalistic”.

Orele 17.30 – 18.00 : Sesiune deschisă de întrebări și răspunsuri.

Alex TOTH