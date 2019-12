Cât a câștigat în 2018 premierul Orban de la o firmă din Mureș

Share



Premierul Ludovic Orban deţine, potrivit declaraţiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, o casă de vacanţă, un autoturism şi două depozite bancare.

Potrivit documentului, şeful Executivului, care are domiciliul în judeţul Ilfov, dispune de o casă de vacanţă dobândită în anul 2014. Imobilul are o suprafaţă de 200 de metri pătraţi şi este deţinut în co-proprietate cu soţia sa Mihaela Orban.

Totodată, premierul a mai trecut în declaraţia de avere un autoturism Volkswagen Passat fabricat în 2007, dar şi două depozite bancare, constituite în 2010 pe numele soţiei. Unul dintre depozite, deschis la Raiffeisen Bank, are o valoare de 5.535 de euro, iar cel de-al doilea, la Banca Comercială Română, de 6.275 de euro.

Din aceeaşi declaraţie de avere rezultă că Ludovic Orban a înregistrat în 2018 venituri nete de peste 37.000 de lei pentru consultanţă tehnică, din care 28.356 de lei de la SC Revicond Canaltech SRL din comuna Rîciu – judeţul Mureş, iar 9.000 de lei – de la S.C.P. Doru Trăilă & Asociaţii Bucureşti.

