O nouă distincție pentru mureșeanca Luminița Odobescu

Ambasadorul României la Uniunea Europeană, mureșeanca Luminița Odobescu, a primit, în urmă cu câteva zile, Premiul “Mihnea Constantinescu” pentru excelență în serviciul public, în cadrul Galei Energynomics Awards 2019, eveniment care s-a desfășurat la Cercul Militar din București.

”Mulțumesc energynomics.ro și Asociaţiei ”Mihnea Constantinescu” pentru acest semn de apreciere. Îi mulțumesc si colegei noastre Mihaela Ștefan-Simion, Director general pentru Afaceri Europene în Ministerul Afacerilor Externe, pentru reprezentarea la acest eveniment. Acest gest are pentru mine o valență personală. Mihnea Constantinescu a fost un prieten drag și un diplomat de excepție, un mentor și un formator pentru toți cei care am avut șansa să lucrăm cu el, un extraordinar sfătuitor al decidenților politici. Mihnea Constantinescu rămâne unul dintre diplomații români cei mai devotați serviciului public și interesului național. Politica energetică a fost, într-adevăr, pasiunea lui. A fost un mare susținător al integrării și alinierii României la politica energetică europeană, al marilor proiecte de infrastructură, cu efecte pozitive asupra dimensiunii de securitate energetică regională. Nu uităm că, avand un spirit vizionar, a fost unul dintre susținătorii activi ai integrării și consolidării securității energetice ale Republicii Moldova, prin creșterea interconectării energetice cu România. De asemenea, ne amintim și de implicarea sa în promovarea și dezvoltarea proiectului BRUA. Mihnea Constantinescu a fost foarte legat de comunitatea energetică. Ca reprezentant special pentru securitate energetică, a avut o contribuție esențială la realizarea și implementarea politicii externe a României. Am speranța că ceea ce ne-a lăsat Mihnea, cu eforturi atât de mari, cu zile și nopți petrecute în biroul său de la MAE sau din Guvern, va fi dus cu bine mai departe. Este mai mult decât o obligație. Și trebuie să mai spun că, în bunătatea, blândețea și înțelepciunea lui, Mihnea ar fi acum mândru, înțelegând că dăm cu toții absolut tot ce este mai bun în noi”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Luminița Odobescu.

