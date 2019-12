Concert extraordinar de colinde susținut de studenții UMFST la Palatul Culturii

Share



Minunatele evenimente organizate cu ocazia Zilelor Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș se desfășoară în perioada 9 – 14 decembrie. Pentru că se apropie sărbătorile iar magia Crăciunului deja plutește în aer, marți, 10 decembrie, la Palatul Culturii din Târgu-Mureș a avut loc un concert studențesc de colinde.

Publicul a fost încântat de o atmosferă autentică a sărbătorilor de iarnă și de cântecele tradiționale interpretate de către sudenții de la UMFST.

Voci extraordinare

În deschiderea evenimentului au urcat pe scenă membrii Corului de Muzică Bizantină Anastasios care au fost întâmpinați cu aplauze furtunoase și au oferit o atmosferă de liniște și pace, tipică sărbătorilor de Craciun care urmează.

În continuare, Corul ESTIEM Local Group Târgu-Mureș a oferit publicului momente de neuitat. ESTIEM este o organizație a studenților de la Inginierie Economică Industrială, organizație ce are filiale în întreaga europă. Aceștia organizează evenimente specifice dezvoltării personale dar și profesionale a studenților iar în această seară au avut rolul de a aduce magia sărbătorilor în inimile invitaților.

Alexandra Pătrunjel, studentă la Medicină Generală în anul patru susține că pentru ea ”Crăciunul, dar mai ales zilele premergătoare acestuia, reprezintă cea mai cel mai liniștit episod din acest serial al vieții”, din acest motiv nu putea lipsi la un asemenea spectacol.

Și Corul Asociației Studenților Farmaciști din Târgu-Mureș a oferit un moment deosebit pe scenă interpretând colinde tradiționale. Ascociația a luat ființă în urmă cu aproximativ 10 ani din inițiativa unor studenți care și-au dorit mai mult decât studiu, ei și-au dorit implicare, continuitate și mai mult decât atat, și-au dorit să facă voluntariat. În decursul unui deceniu de existență, printre activitățile realizate de această asociație se pot număra evenimente stiințifice, caritable, campanii de informare și activități socio-culturale.

În continuare, au urcat pe scenă două studente de la Medicină Dentară, Cristina Mudrencu și Octavia Cîrstea, care afirmă că ”muzica este capabilă să vorbească atunci când cuvintele nu pot”, așadar au venit să colinde și să aducă bucurie în suflet cu piese tradiționale în limba engleză și spaniolă precum ”All i want for Christmas is you” și ”Feliz Navidad”.

Colinde tradițioanle

Și Grupul Studenților Creștini au avut un mesaj pe care au dorit să îl transmită, și anume, ”colindul nostru este despre Domul Iisus Hristos fără de care sărbătoarea Crăciunului și-ar pierde adevărata semnificație”, de asemenea, corul a interpretat câteva colinde tradiționale care au încântat publicul prezent la spectacol.

Studenta în anul doi la Facultatea de Farmacie, Denisa Gliga, născută în orașul Reghin pasionată încă de mică de muzică, s-a înscris la clubul copiilor în calitate de învățăcel al cursurilor de chitară iar mai apoi a urmat o perioadă lungă de ore de canto și pian la Bistrița și odată cu împlinirea vârstei de 16 ani s-a înscris la Școala Populară de Arte din Târgu-Mureș unde studiază și în prezent. În seara spectacolului, alături de colegii ei de cântec a interpretat două colinde: ”Măruț Mărgăritar” și ”Am pornit cu colindatul”.

Și Organizația Studențească de Medicină Dentară și-a reunit cele mai bune voci și au demonstrat și de această dată că studiul se îmbină foarte bine și cu momentele artistice interpretând piese precum ”Bună seara, gazdă aleasă”, ”Sculați voi gazde mari” și ”Pe podele de nuiele”.

În continuare, Alexandra Sălăjan, studentă în anul al doilea la Medicină Generală, a studiat încă de mică pian și canto – muzică ușoară, susține că ”arta este lumina ce ne încălzește sufletul” și din acest motiv, în seara colindelor a interpretat doua piese cu un acompaniament propriu, ”Vis de iarnă” și ”It’s only Christmas”.

Pe scenă au urcat și tinerii de la Ascociația Tineri pentru Tineri Mureș, un grup format în mare parte din studenți ai facultăților de Medicină, Farmacie și Inginerie, scopul lor fiind acela de a promova valorile tradiționale, cultura populară dar și să vină în ajutorul comunității prin activități sociale și să ofere tinerilor un cadru pentru întâlniri frumoase și prietenii strânse.

Publicul a fost încântat și de momentul artistic al Corului Studențesc Amicus. Acest cor este o asociație studențească ce răspunde nevoilor spirituale, intelectuale și sociale ale tinerilor. Amicus este în cea mai mare parte despre prietenie, integritate, susținere, părtășie creștină și cel mai important factor: formareză legături pe viață.

La finalul spectacolului, publicul a aplaudat îndelungat tinerii care au oferit o atmosferă clasică a sărbătorilor de Crăciun. În continuare, Zilele UMFST continuă cu și mai multe evenimente interesante.

Andreea GONDOR