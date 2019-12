Se caută o mașină care a fugit de la locul unui accident!

Share



Un internaut pe nume Răzvan Mărginean a postat, pe grupul de Facebook intitulat ”Info Trafic Targu Mures + Radare” un text în care solicită ajutor în identificarea unui conducător auto care a provocat un accident rutier, după care a fugit de la locul faptei.

”Marti seara (10 dec) in Sancraiul de Mures, in jurul orei 23:45 am fost lovit de o alta masina care a intrat pe contra sens, iar apoi a fugit de la locul accidentului. Nu am reusit sa iau numarul de inmatriculare, dar stiu ca este un Ford Fiesa, albastru inchis, model 2008, care a suferit daune considerabile. Accidentul a avut loc pe strada Principala intre vale si sensul giratoriu, el mergea spre Nazna. Am anuntat si politia care face cercetari, dar am zis sa intreb si aici. Daca aveti vreo informatie utila, va rog mult sa ma anuntati! Multumesc mult!”, a scris Răzvan Mărginean.

(Redacția)