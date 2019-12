Tradiția șezătorii, respectată cu sfințenie la Muzeul „Anton Badea”

Share



Muzeul Etnografic „Anton Badea” din municipiul Reghin a bifat marți, 10 decembrie, ultima șezătoare din acest an, proiect de suflet al celor care păstoresc muzeul în frunte cu directoarea Roxana Man.

„Șezătoarea este unul din proiectele prin care am avut o legătură strânsă cu colaboratorii noștri, de-a lungul anului 2019, cu creatoarele și cu meșterii populari, dar și un mod de a crea legături noi, prin întâlniri lunare, din primăvară, de când am inițiat acest grup, până acum. Pot să spun că de atunci am crescut ca și grup, atât sub aspectul conținutului, al calității raporturilor dintre noi, să spun așa, cât și ca număr. Ni s-au alăturat oameni și pe parcurs și asta mă bucură foarte mult, că suntem un grup deschis, în care nu există un început, există doar continuare și oricine (iubește arta populară/lucrul manual) ni se poate alătura din mers. Noi, în șezătoare, ne întâlnim pentru a lucra, pentru a învăța și mai ales pentru a comunica și socializa. Una din ”împliniri” a fost și proiectul ”Crăciunul în fiecare zi în inima ta”, prin care am nuanțat o latură filantropică, de întrajutorare, inspirându-ne din experiența de viață a noastră dar și din cultura populară, care este plină de exemple și sfaturi legate tainic de lumea satului profund, unde a dărui este o regulă, cu atât mai necesară cu cât, în prezent, educația a devenit și ea o marfă, pentru că nu tot ceea ce ni se livrează de educabili, din păcate, e bun cu adevărat. E nevoie de un discernământ fin și de o maturitate de a alege, care se creează prin valori, valori morale și creștine. Sunt oameni care au înțeles că adevărata noastră natura este de a dărui, egoismul este vidul și lipsa de sens, iar concentrarea exclusivă pe propriul consum și câștig nu ne duce nicăieri. Omul are o latură spirituală pe care care nu trebuie să înceteze să o împlinească permanent, ca pe un drum pe care urci constant, și care astfel, îți conferă sens. Femeile din cadrul șezătorilor au înțeles asta , ele pun o parte din suflet în creație, mă refer la ele, pentru că sunt majoritare în grup, dar e valabil oricui, oricui are o pasiune pentru lucrul făcut de mână, din suflet!”, ne-a declarat Roxana Man, directorul Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin.

Proiectul nu se va opri aici, cei care l-au născut promit să-l continuie, ba mai mult, să-l dezvolte , după cum afirmă Roxana Man. „La sfârșit de an, sunt foarte fericită cu acest grup, privesc cu o mare încredere spre anul care vine, pentru că știu că vom face lucruri deosebite,… ne consolidăm ca grup mereu, și acesta este farmecul lui, că are propria lui viață, care nu stă într-un singur om ci curge prin fiecare. Orice idee, faptă bună se propagă prin ceilalți, ca o pietricică pe care o arunci în apă, noi doar avem grijă să avem gânduri bune, restul îl face Dumnezeu”, a subliniat Roxana Man.