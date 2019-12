Teza de doctorat a savantului George Emil Palade, oferită UMFST-ului

Share



Sala Festivă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș a găzduit, miercuri, 12, decembrie, cu ocazia Zilelor Universității, un memorial în cinstea savantului George Emil Palade.

Lecția memorială a fost susținută de către prof. univ. dr. Anca Sin UMFST și de Maria Besciu, dr. în istoria medicinei, Biblioteca UMF ”Carol Davila” din București. La un asemenea eveniment nu putea lipsi nici rectorul Universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

”Acest eveniment are o valoare aparte pentru că, dincolo de viața academică specifică Univeristății, vorbim aici și despre un eveniment de suflet care încearcă să justifice, să argumenteze și să restaureze viața unui savant cunosut, care deși nu mai are nevoie de prezentare, are nevoie să se mai prezinte câteva aspecte fundamentale ale vieții sale care poate nu sunt la fel de cunoscute”, a precizat, rectorul Universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

În cadrul lecției memorială denumită ”George Emil Palade, o viață dedicată științei” a fost prezentată viața savatului și descoperirile acestuia, iar la final, Universitatea a primit un dar impresionant din partea invitatei speciale, Maria Besciu.

Biografia savantului George Emil Palade

George Emil Palade s-a născut la Iași în anul 1912, într-o familie de cadre didactice, tatăl fiind profesor de filosofie iar mama profesoară de liceu. În anul 1930 s-a înmatriculat ca student la facultatea de medicină a Universității din București și în 1940 obține titlul de doctor în medicină cu o teza asupra unor probleme de structuri histologice. De asemenea, Palade a servit și în Corpul Medical al Armatei Românii în perioada 1942-1945.

În 1946 George Palade s-a căsătorit cu fiica lui Nicolae Malaxa, Irina Malaxa, cu care a avut doi copii. Atunci a plecat cu soția sa în Statele unite ale Americii, unde a fost angajat pe post de cercetător la Universitatea Rockefeller din New York, acolo l-a întâlnit pe Albert Claude, omul de știință care i-a devenit mentor.

Cel mai important element al cercetărilor lui Palade a fost explicația mecanismului celular al producției de proteine, a pus în evidență particule intracitoplasmatice bogate în ARN, la nivelul cărora se realizează biosinteza proteinelor, numite ribozomi sau corpusculii lui Palade. George Emil Palade a fost ales membru al Academiei de Științe din Sua în anul 1961, iar în 1973 a părăsit Institutul Rockefeller, transferându-se la Universitatea Yale.

În 1974, Palade a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, împreună cu Albert Claude și Christian de Duve ”pentru descoperiri privind organizarea funcțională a celulei ce au avut un rol esențial în dezvoltarea biologiei celulare moderne”, cu referire la cercetările sale medicale efectuate la Institutul Rockefeller pentru Cercetări Medicale. Prezentarea făcută de Palade la ceremonia conferirii oficiale a premiului Nobel a avut loc la 12 decembrie 1974, cu tema “Intracellular Aspects of the Process of Protein Secretion”. Un an mai târziu, Palade a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

La 12 martie 1986, președintele Statelor Unite Ronald Reagan i-a conferit Medalia Națională pentru Știință pentru „descoperirea fundamentală” a unei serii esențiale de structuri complexe cu înaltă organizare prezente în toate celulele biologice și în anul 1989 a fost ales membru e onoare al Academiei romano-americane de arte și științe (ARA) la Universitatea din California.

În 2007 Președintele Traian Băsescu l-a decorat cu Ordinul național „Steaua României” în grad de Colan iar la 8 octombrie 2008 Palade moare în Statele Unite la vârsta de 96 de ani.

Dar valoros

În cadrul evenimentului, Maria Besciu a prezentat cartea ”Centenar George Emil Palade – Crestomație de familie” de Radu Șerban Palade, publicată cu prilejul centenarului nașterii lui George Emil Palade – primul român laureat al Premiului Nobel pentru medicină, volum ce inglobează o colecție de texte adunate pe parcursul a câteva zeci de ani, care oglindesc personalitatea de excepție a medicului-cercetător.

Cartea cuprinde scrisor de familie, mărturii și amintiri ale unor oameni care l-au cunoscut pe savant, interviuri și articole apărute în publicații importante din țară și din străinătate, fotografii de familie, precum și cercetări genealogice cu privire la familia Palade.

De asemenea, Maria Besciu a prezentat și moneda cu chipul savantului, scoasă cu ocazia centenarului a 100 de ani de la nașterea lui George Emil Palade.

Pentru ca numele lui George Emil Palade să nu fie uitat niciodataă, Maria Besciu a înmânat rectorului Universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, teza de doctora a savantului din partea Facultății de Medicină ”Carol Davila” din București.

Diploma și medalia premiului Nobel la UMFST

În încheierea evenimentului memorial, rectorul Universității a dezvăluit un ”adevărat tezaur”, după cum îl numește chair el, o copie confirmată a diplomei și a medaliei de acordare a premiului Nobel cu care a fost distins George Emil Palade în 1974.

Andreea GONDOR