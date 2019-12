La Târgu-Mureș, al doilea workshop NATO Urban Medical

Share



In data de 11 decembrie 2019, orele 11-13h, în Amfiteatrul 1, din cadrul Spitalului de Urgenta Tg. Mures, s-a desfasurat cea de-a II a editie a workshop-ului NATO URBAN MEDICAL in contextul Zilelor UMF Târgu Mureș.

In cadrul evenimentului, D-na Prof. Univ. Dr. Theodora Benedek impreuna cu experți NATO (Dl. Victor Aileni, expert NATO și D-na Mădălina Neacșu, Doctor în Informații și Securitate Națională) au dezbatut si analizat problematica de securitate si rezilienta medicala urbana, in contextul Comandamentului NATO de la Sibiu, alaturi de studenti si invitati cheie din administratia publica locala, mediul universitar-academic si mediul de afaceri certificate NATO. De mentionat ca, in aceeasi nota s-a desfasurat la Sibiu, in data de 3 decembrie 2019, primul Forum NATO URBAN MEDICAL, eveniment care urmeaza a se organiza si la Tg. Mures in prima parte a anului 2020 sub sloganul #YouAreNATO.

Aspecte, care au fost debatute in cadrul workshop-ului NATO URBAN MEDICAL de la Tg. Mures au facut referire la operationalizarea unei arhitecturi operationale si informationale medicala care sa permita alocarea rapidă de resurse medicale in retea, tradusa prin cresterea capacitatii de interoperabilitate si intr-ajutorare intre “vecinatati urbane medicale” in caz de catastrofe, dezastre naturale, atacuri nucleare, teroriste sau/si conflicte urbane.

De asemenea, s-a subliniat importanta dezvoltarii unei cooperari medicale la nivel interdisciplinar si intersectorial (elemente de medicina militara, medicina de urgenta, medicina dezastrelor si medicina nucleara ) pentru a gestiona eficient, din punct de vedere medical, un posibil atac CBRN, mai ales in contextul post-tratat INF și in perspectiva expirării”Tratatului pentru Reducerea Armelor Nucleare Strategice” (New START). In plus, protecția datelor cu caracter personal (GDPR) in sistemul medical urban, alaturi de securitatea infrastructurilor critice IT (cybersecurity) devin masuri alternative de contracarare a Razboiului Hibrid, care devine o amenintare majora in perspectiva “Erei 5G”.

Solutiile identificate in cadrul forumului, pentru asigurarea securitatii si rezilientei medicale urbane, au facut trimitere la dezvoltarea unei doctrine NATO URBAN MEDICAL, care sa functioneze in cadrul Aliantei, demers operational si strategic medical care să emita proceduri, politici , dar si noi strategii de interoperabilitate medicala la nivel de “vecinatati urbane NATO”. De asemenea, s-a subliniat organizarea periodica de exercitii medicale NATO la nivel inter-urban pentru a se consolida si testa interoperabilitatea medicala intre sistemul medical civil/militar. Educatia prin instruirea si diseminarea culturii de securitate NATO URBAN MEDICAL la nivel de comunitati urbane va genera, cel mai probabil, un nou leadership medical care va opera in cadrul unor platforme de e-learning medical pentru luarea deciilor strategice medicale in caz de urgenta sau dezastre/catastrofe naturale/atacuri nucleare/teroriste.

Declarații Prof.Univ. Dr. Theodora Benedek: Dezvoltarea orașului nostru trebuie să aibă loc preponderant în jurul brandului medical, reprezentativ pentru comunitatea târgumureșeană, iar medicina modernă presupune crearea de punți interdisciplinare cu mediul universitar-academic, administratia publica locala, mediul de afaceri certificate NATO si sectorul militar, toate integrate intr-o serie de direcții de dezvoltare conexe. Totodată, in noua paradigma de securitate si rezilienta NATO URBAN, este nevoie de dezvoltarea unei platforme e-learning medical NATO pentru a disemina culturii de securitate medicala NATO URBAN MEDICAL“.

Potrivit expertilor NATO, initiatorii si co-organizatorii evenimentului:

”Pentru a combate amenințarile si riscurile la adresa securitatii si rezilientei urbane, cu focalizare permanenta pe siguranta cetateanului, sugeram a se dezvolta, printr-o abordare interdisciplinara si intersectoriala, capabilități cheie pentru fiecare infrastructura critica, inclusiv la nivel de servicii si produse medicale, ceea ce s-ar putea traduce din punct de vedere conceptual prin sintagma – NATO URBAN MEDICAL, unde siguranta pacientului devine punct de referinta in perspectiva asigurarii rezilientei si securitatii medicale urbane. De asemenea, devine util si relevant organizarea de exercitii medicale comune la nivel urban, pentru a se putea identifica cea mai eficientă interoperabilitate medicala la nivel urban. Mai multe detalii despre noul concept si campania #YouAreNATO puteti accesa la adresa de web: caravanaurbana.ro , dar si pe Facebook CARAVANA URBANA TV sau pe canalul nostru de You Tube” a declarat Dr. Madalina Neacsu, Doctor in Informatii si Securitate Nationala

“Conflictele si atacurile vor creste la nivel urban in perspectiva implementarii tehnologiei 5C, ceea ce se va traduce prin potentiale victime si nevoia cresterii resurselor pentru asigurarea securitatii si ordinii publice, inclusiv asigurarea securitatii bmedicale urbane. Ca atare, este esențial sa ne gandim la noi strategii de prevenire si contracarare in retea pentru a putea opera în cel mai instabil mediu fizic și uman – mediul urban. Potrivit acestui scenariu, NATO URBAN MEDICAL trebuie sa devina o organizație agilă, capabilă să integreze în sistemul urban solutii medicale alternative si integrate la nivel interdisciplinar si intersectorial, susținută de o înțelegere profundă a întregului mediu de securitate si rezilienta urbana.” a declarat Prof. Victor Aileni, Expert NATO

