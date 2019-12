Ministrul de Interne, anunț important despre așa zisa evaluare a lui Raed Arafat!

Share



Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că auditul care se face la instituţiile din subordinea MAI nu îl vizează pe şeful DSU, Raef Arafat, în condiţiile în care acesta este secretar de stat, o funcţie politică, iar numirea sau schimbarea acestuia pe funcţie nu ţine de ministrul de resort, ci e la decizia premierului.

” Vreau să se înţeleagă faptul că auditul nu se face pentru o persoană, un inspector şef sau un secretar de stat. Persoana de care m-aţi întrebat, Raed Arafat, este secretar de stat, nu este şeful profesional al unei structuri. Secretarul de stat este o funcţie politică, fiind demnitar propus, şi semnat prin decizia premierului. Deci nu ţine de ministrul de resort numirea secretarilor de stat. Este decizia premierului şi a Guvernului. Aşadar este o problemă falsă, pe care unii o generează în spaţiul public, probabil interesaţi de a face o mică diversiune. Nu ştiu care e cauza, dar cu siguranţă o voi afla”, a spus Marcel Vela.

În ceea ce priveşte o posibilă privatizare a SMURD, ministrul de Interne a subliniat că acest lucru nu este cu putinţă şi că ideea a fost lansată de Victor Ponta.

“Cu tot respectul faţă de domnul Ponta, cred că este o atitudine mai mult electorală. Repet, auditul nu stabileşte privatizarea cuiva, ci face o radiografie la momentul de faţă. Este o aberaţie ceea ce se spune. Nu e vorba de privatizarea SMURD, care este chiar privat. Asociaţia SMURD este un ONG privat, format din persoane fizice, care foloseşte bani publici. Deci, cum ai putea să privatizezi, legal, un ONG? Domnul Ponta a lansat o temă, din punctul meu de vedere, pentru imaginea sa publică”, a afirmat Vela.

El a argumentat că auditul care se desfăşoară în prezent la Ministerul Afacerilor Interne are loc pentru că el ca ministru nu a preluat, oficial, nici activul, nici pasivul instituţiei, având în vedere că nu a avut un predecesor.

“Auditul din MAI se face la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, s-a făcut la Jandarmerie şi va continua la Poliţia de Frontieră, la Inspectoratul pentru Imigrări, la Inspectoratul General al Poliţiei Române, la Inspectoratul General de Aviaţie, la structurile interne, la departamentele interne, la direcţiile din minister, la cele care se ocupă de cultură, de sport, la Clubul Dinamo, peste tot, pentru că eu, ca ministru, nu am preluat Ministerul Afacerilor Interne, conform legii, semnând într-un proces verbal cu predecesorul meu, pentru că pur şi simplu nu a existat un predecesor. Pentru că doamna Dăncilă s-a cramponat în a pune miniştri interimari şi a nu face propuneri de miniştri de Interne către preşedinte, ci a ţinut miniştri interimari până le-au expirat mandatele, conform Constituţiei, iar în acest caz, ministerul a fost condus de către un secretar de stat, de către domnul Chirilă, cu care nu puteam să semnez proces verbal, fiindcă nu era ministru. Prin urmare, eu nu am preluat activul şi pasivul ministerului”, a afirmat ministrul Marcel Vela.

El a menţionat şi că nu vrea să răspundă pentru ce au făcut Carmen Dan şi Mihai Fifor, ci doar de ce face el în minister. De asemenea, Vela consideră că este normal să aibă o radiogramă din punct de vedere managerial a ceea ce există în acest moment în MAI.

“Vă dau ca exemplu rezultatul primului audit, când la Jandarmerie s-a constatat că se suprapun sarcini. Adică, erau mai multe instituţii care făceau aceleaşi lucruri sau aceleaşi funcţii, care aveau aceleaşi răspunderi. Păi nu cred că un manager performant acceptă ca mai mulţi funcţionari, plătiţi cu aceeaşi bani, dublu cheltuială, să aibă acelaşi efect, pe aceeaşi activitate. Şi atunci, nu vrea nimeni să-i dea afară pe unii, dimpotrivă, vrem să-i reorientăm spre zone în care Jandarmeria sau ministerul are mare nevoie. Şi atunci, o eficientizare de acest gen în minister o impune realitatea din teren”, a afirmat ministrul MAI.

Marcel Vela a dat ca exemplu şi Poliţia de Frontieră, care este organizată regional, în timp ce Jandarmeria este organizată pe inspectorate judeţene. Ministrul de Interne a mai arătat că el nu găseşte nicio logică cu privire la aceste tipuri de organizare diferite pentru aceste instituţii, însă în urma auditului ar putea să primească un răspuns sau o soluţie în acest sens.

(www.agerpres.ro)