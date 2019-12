De-ale galei. Și ele sunt campioane!

Share



Ediția din acest an a Galei Sportului Mureșean a fost considerată, pe bună dreptate, de mulți, ca „Gala Rușinii Sportului Mureșean”. Da, nu este o exagerare, deși cei care au mai reușit să obțină rezultate de valoare în 2019 s-ar putea simți lezați. Este vorba totuși despre un an în care CSM Târgu Mureș, obținea în vară, la un an de la înființare rezultate remarcabile, promovând în eșaloanele superioare în disciplinele la care au activat. Singura echipă dintre acestea care și-a valorificat performanța din ediția trecută a fost cea de fotbal feminin, dar și aici doar cei implicați știu cu ce eforturi continuă, dar nu se știe până când. Mai este și secția de handbal feminin, care își continuă la rândul ei activitatea la același nivel, dar din „surse proprii”, adică fără sprijin. La Gala din acest an, echipa a fost laureată pentru câștigarea titlului la junioare I, o reală performanță. A fost însă ignorată aceeași performanță obținută de fetele din echipa de volei. Au cucerit și ele titlul național la junioare I și, în aceeași componență, au promovat cu CSM în prima divizie. Echipa s-a văzut nevoită să revină la CSU Medicina, astfel, la Gală voleiul se pare că nu mai există în Mureș, nu a fost nimeni nominalizat de la o ramură olimpică, la care echipele de junioare și cadete au dominat categoric în ultimul deceniu. Ar mai fi și alte echipe ignorate, cum sunt cele tot de la handbal, finaliste la băieții juniorilor I cu CSȘ Sighișoara și fetele de la junioare II de la CSM Târgu Mureș, ambele vicecampioane.

Ne referim aici doar la sporturile olimpice, iubite în Târgu Mureș, dar exemple mai sunt. Unii au afirmat că „probabil au fost premiați și unii dintre cei care au distrus sportul mureșean!” Probabil au dreptate.