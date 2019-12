Metodă inovativă de predare, prezentată la Facultatea de Litere din cadrul UMFST

Share



Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș a găzduit miercuri, 11 decembrie, un eveniment în cadrul căruia a fost prezentată metoda inovativă de predare EVOLI.

Potrivit Blogului UMFST, metoda EVOLI a fost propusă în cadrul proiectului internațional ELSE: Eco/logical learning and simulation environments in higher education, derulat în cadrul programului Erasmus+, de Politecnico di Milano. Metoda folosește tehnologia ca modalitate de predare.

Proiectul ELSE, în care sunt implicate în calitate de parteneri universități din Italia, Marea Britanie, Spania, Macedonia, Cipru, Polonia, Portugalia și România, se derulează în perioada 2018-2021. Obiectivul principal al proiectului constă în inovația în educație și schimbul de bune practici.

