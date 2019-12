Azamfirei (UMFST Târgu-Mureș): ”A fost respins și ultimul recurs care a contestat unificarea UMF cu UPM”

Share



Rectorul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” din Târgu Mureş, profesor doctor Leonard Azamfirei, a anunţat că, recent, a fost respins şi ultimul recurs în procesul în care a fost contestată fuziunea Universităţii de Medicină şi Farmacie cu Universitatea “Petru Maior”, hotărârea instanţei fiind definitivă.

“Anul 2019 a fost un an complicat, cu probleme administrative care au necesitat decizii rapide, pentru că foarte multe mecanisme de funcţionare a trebuit să le adaptăm, astfel încât noua structură creată să nu aibă disfuncţionalităţi majore. Am dorit ca problemele interne apărute, inerente de altfel, să nu afecteze semnificativ activitatea cadrelor didactice şi a studenţilor; am dorit ca să se vadă de la început că decizia de unificare a fost una corectă, controlabilă în derularea ei de către administraţia universităţii şi benefică pentru cât mai mulţi. De-a lungul anului a trebuit însă să facem faţă uneori şi unei reacţii de opoziţie manifestată pe multiple planuri, nu întotdeauna oneste dar pot spune acum, având în spate argumente academice, economice şi juridice că tot ceea ce am făcut noi a fost cu bună credinţă şi într-un cadru legal reconfirmat, a câta oară, de instanţele competente. În urmă cu câteva săptămâni a fost respins şi ultimul recurs, evident nefondat, care a contestat unificarea. Fiecare reconfirmare însă a necesitat efort şi timp pentru a demonstra evidenţele”, a arătat rectorul Leonard Azamfirei, în mesajul său pentru anul 2019.

Rectorul a făcut referire la Dosarul numărul 1845/102/2018, în care Curtea de Apel Târgu Mureş a respins recursul împotriva sentinţei civile nr. 45/31.01.2019, pronunţată de Tribunalul Mureş, prin care s-a respins contestaţia depusă de mai mulţi profesori de la secţia maghiară a UMFST Târgu Mureş, faţă de hotărârea de fuziune dintre UMF Târgu Mureş şi Universitatea “Petru Maior”.

Leonard Azamfirei a mai arătat că investiţiile continuă să fie scheletul pe care vor construi toate proiectele viitoare ale UMFST Târgu Mureş, astfel încât în cadrul universităţii să nu existe discrepanţe în privinţa dotărilor.

“La începutul anului 2020 vom finaliza procedurile de achiziţii pentru începerea lucrărilor la cele 2 proiecte mari: Centrul Didactic şi Clădirea centrală din campus. Numeroase alte proiecte de investiţii vor merge în paralel. Devine însă primordială găsirea unor soluţii financiare pentru investiţii consistente în clădirile principale care au aparţinut UPM precum şi în retehnologizarea laboratoarelor tehnice, în acord cu noile programe de studii pe care dorim să le dezvoltăm. Am făcut acest lucru şi în ultima perioadă a acestui an, sperăm ca aceste echipamente să vină până la sfârşitul anului dar anul viitor, după aprobarea bugetului de stat care să ne creeze cadrul legal, lucrurile vor continua, se vor diversifica şi amplifica. Doresc foarte mult să se înţeleagă clar faptul că nu abordăm lucrurile cu două unităţi de măsură, că atât oamenii, fie că sunt profesori sau studenţi, cât şi programele de la Ştiinţă şi Tehnologie cât şi cele de la Medicină şi Farmacie sunt la fel de importante şi nu trebuie să existe niciun decalaj între ele; acolo unde există, trebuie corectate”, a mai subliniat rectorul în mesajul de sfârşit de an.

(www.agerpres.ro)