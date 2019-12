FOTO: Gala UMFST 2019. Rectorul UMFST Târgu Mureș candidează pentru un nou mandat!

Share



Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, Prof. Dr. Leonard Azamfirei, și-a anunțat public intenția de a candida pentru un nou mandat de rector, pentru perioada 2020-2024. Anunțul a fost făcut la Gala UMFST, organizată joi, 12 decembrie, în incinta Centrului de Evenimente RAB, în cadrul Zilelor UMFST Târgu Mureș.

”În anul 2020 Universitatea va aniversa 75 de ani de existență. Această aniversare va reprezenta pretextul unui nou proiect: UMFST – 75, menit să promoveze tradiția și activitățile universității.

Proiectele strategice mari începute trebuie continuate și dezvoltate. Proiectele noi, unele deja menționate iar altele care vor apărea pe parcurs trebuie inițiate și puse în aplicare într-o instituție puternică, cum este universitatea, unde nu este loc de experimente. Din aceste motive vă anunț public intenția mea de a candida la concursul pentru poziția de rector pentru mandatul 2020-2024.

Fac acest anunț în acest cadru acum, ca și în urmă cu 4 ani, adresându-mă mai ales celor mulți, de bună credință, cu intenția de a da un mesaj clar de stabilitate și de predictibilitate dar sunt convins că sunt auzit și de cei câțiva care au înlocuit roba academică cu sumanul”, a precizat rectorul UMFST Târgu Mureș.

Rectorul UMFST Târgu Mureș a adresat și un îndemn studenților universității de a fi ”mai activi în toate proiectele universității care, în esență, sunt făcute pentru ei”.

”Vă mărturisesc că mă simt onorat să conduc această universitate de aproape 8 ani și vă mulțumesc fiecăruia pentru tot ceea ce am făcut împreună dar și pentru ceea ce ați făcut fiecare, în dreptul dumneavoastră: cadre didactice, studenți, personal administrativ, colegi din conducere. O mulțumire specială o adresez celor care nu sunt din interiorul universității dar care au fost alături de noi, cu eficiență și solidaritate deplină de fiecare dată”, s-a adresat publicului prezent Prof. Dr. Leonard Azamfirei.

UMFST, posibilă soluție de resuscitare a orașului Târgu Mureș

Anul 2019 a însemnat primul an după unificarea celor două universități, Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș și Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureș, devenind astfel o instituție puternică, fiind în prezent ”una dintre puținele soluții de resuscitare a acestui oraș, a acestei zone”.

”Oriunde, mai puțin în Târgu Mureș, s-a înțeles că motorul dezvoltării oricărei regiuni este nucleul academic al acesteia. Până acest lucru va fi înțeles cu adevărat și aici, noi nu puteam însă pierde timpul! Am inițiat și am întărit parteneriate cu mediul industrial, am atras fonduri europene și guvernamentale, am crescut vizibilitatea orașului. O spun încă o dată: Târgu Mureșul are nevoie de Universitatea George Emil Palade mai mult decât are nevoie universitatea de oraș. Continui însă să cred și să sper, la atingerea unui echilibru, în care nevoile să fie identificate și soluționate reciproc”, a adăugat rectorul UMFST Târgu Mureș.

UMFST, o universitate puternică

În anul 2019 UMFST s-a reorganizat din punct de vedere academic și administrativ, reorganizarea fiind necesară pentru a se răspunde unor direcții noi de dezvoltare și pentru a ”corecta anumite structuri administrative pentru ca acestea să devină mai eficiente”. A luat naștere a șaptea facultate, cea de Medicină în limba engleză, s-au reorganizat departamentele, s-au întărit anumite structuri administrative de suport.

Anul 2019 a însemnat și anul în care UMFST s-a extins în afara granițelor țării.

”Campusul de la Hamburg, pe care mulți l-au privit cu scepticism, chiar dintre cei care îl doreau sincer, este un succes. Un proiect complet inovator, de la concept și până la punerea lui în practică, de la un mod de organizare diferit și până la asumarea unor decizii strategice. Și nu vorbim aici doar de un proiect inedit, ci de o schimbare de paradigmă. O mână de oameni curajoși, onești, inteligenți aș spune eu, patrioți au făcut ceva care stârnește azi o asociere de simțire umană: admirație și invidie”, a continuat Prof. Dr. Leonard Azamfirei. Nu este exclus ca proiectul de la Hamburg să fie dezvoltat și la alte programe de studii.

În prezent, universitatea are aproape 800 de studenți internaționali, din 55 de țări, de peste 3,5 ori mai mulți față de anul 2012.

Noi direcții de viitor

Noi proiecte se întrevăd la orizont. La începutul anului 2020 vor fi finalizate procedurile de achiziții pentru începerea lucrărilor la 2 proiecte mari: Centrul Didactic și clădirea centrală din campus, însă vor continua și alte proiecte de investiții.

”Devine însă primordială găsirea unor soluții financiare pentru investiții consistente în clădirile principale care au aparținut UPM (n. red. – Universitatea ”Petru Maior”) precum și în retehnologizarea laboratoarelor tehnice, în acord cu noile programe de studii pe care dorim să le dezvoltăm. Am făcut acest lucru și în ultima perioadă a acestui an, sperăm ca aceste echipamente să vină până la sfârșitul anului dar anul viitor, după aprobarea bugetului de stat care să ne creeze cadrul legal, lucrurile vor continua, se vor diversifica și amplifica. Doresc foarte mult să se înțeleagă clar faptul că nu abordăm lucrurile cu două unități de măsură, că atât oamenii, fie că sunt profesori sau studenți, cât și programele de studii de la Științe și Tehnologie cât și cele de la Medicină și Farmacie sunt la fel de importante și nu trebuie să existe niciun decalaj între ele, acolo unde există, trebuie corectate”, a adăugat rectorul UMFST Târgu Mureș,

Noi programe de studii

Pe viitor vor fi dezvoltate noi programe de studii, patru facultăți lucrând la programe noi de studii, iar dacă se vor obține autorizările necesare în timp util oferta educațională a UMFST Târgu Mureș se va îmbogăți cu 22 de noi programe de licență și masterat. Dosarele de autoevaluare pentru cele 22 de programe vor fi trimise în luna ianuarie către ARACIS pentru a se începe procesele de autorizare. ”Este, de asemenea, necesar să lucrăm mult mai mult la calitatea și conținutul predării și a evaluării studenților. Pentru a le pune în practică, este însă nevoie de un efort mare, transversal, de formare și reformare profesională a multor cadre didactice, efort care va fi susținut în mod concret de universitate. Nu putem aborda teme și programe noi cu oameni care nu devin ei înșiși specialiști în acele domenii. Constat cu satisfacție că deja există interes concret manifestat din partea multor cadre didactice de a participa la cursurile de perfecționare, de formare a unor universități de prestigiu din vestul Europei motiv pentru care acest program îl vom susține pe termen lung în paralel cu atragerea de specialiști tineri din alte zone de interes academic și profesional”, s-a adresat cadrelor didactice rectorul UMFST.

Prof. Dr. Leonard Azamfirei și-a exprimat speranța că prin unitate și adoptarea unei viziuni comune UMFST poate deveni o universitate diferită ”în sensul bun, de oricare alta din România”, iar în 4 ani de zile trebuie să devină ”una dintre cele mai moderne și adaptate la piața actuală a muncii universități din România”. În acesta sens, va prezenta un plan concret anul viitor.

Consiliul Județean Mureș, aproape de UMFST

Partener instituțional al UMFST Târgu Mureș, Consiliul Județean Mureș și-a exprimat susținerea și în continuare față de activitățile universității.

”Am urmărit cu interes ce se întâmplă în cadrul universității și am constatat că pe parcursul anului 2019 v-ați confruntat cu anumite probleme, fiecare problemă de natură particulară: în dezvoltarea infrastructurii universității, în noua formă de organizare, în reforma curriculară, ați promovat integrarea în strategia smart university, unde vă lansez încă o dată invitația de a fi alături de Consiliul Județean când vom lansa strategia Mureș – județ digital, în implicarea și asumarea responsabilității sociale a universității și vă felicit pentru acest lucru, pentru că dați dovadă și de preocupări în afara competențelor universității. Consiliul Județean a susținut și finanțat și în acest an activități, acțiuni ale universității, de anvergură națională și internațională. Consiliul Județean va rămâne un susținător al activităților universității pentru că sunteți vârfuri de lance a cercetării științifice în domeniu medical și al ingineriei, o universitate care face cinste municipiului, județului și țării”, s-a adresat publicului prezent Ovidiu Dancu, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș.

Distincții speciale

Un număr de patru cadre didactice ale UMFST Târgu Mureș au primit diplome de excelență în cercetarea științifică: Conf. Dr. Corneliu Tănase, Dr. Lorena Meliț, Conf. Dr. Iantovics Barna, Dr. Kovács Zsolt. Totodată, au fost acordate diplome pentru studenții care au obținut rezultate remarcabile la examenul de Rezidențiat 2019: Elena Amalia Casvean și Camelia Maria Toma. De asemenea, au fost acordate diplome de onoare cadrelor didactice pensionate în anul 2019, celor care au împlinit o vârstă rotundă în anul 2019, precum și unor persoane și instituții care au contribuit semnificativ la dezvoltarea universității: Prof. Dr. Marieta Gaboș-Grecu, Conf. Dr. Lucia Chiriac, Radu Doru Boarescu, Peter Mihaly Heinrich, Conf. Dr. Ioan Jude, Conf. Dr. Maria Rogoșcă, Conf. Dr. Mihai Olariu, Șef de lucrări Dr. Blazsek Bodo Aneta, Prof. Dr. Liviu-Onoriu Marian, Ioan Macarie – inspector școlar general, Dalia Dreptate – președinte Liga Studenților Târgu Mureș. Diploma de onoare și medalia universității au fost oferite Dr. Vasile Bud, pentru contribuția adusă medicinei mureșene și nu numai, și Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian”, instituția de învățământ de unde provin mulți studenți ai universității.

Arina TOTH