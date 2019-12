Parteneri de afaceri și finanțare pentru companiile din Regiunea Centru

Share



Dacă eşti o companie, îţi cauţi parteneri de afaceri, finanțare sau acces pe noi piețe, te poți baza pe sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru

De 12 ani, biroul Enterprise Europe Network este alături de Întreprinderile Mici și Mijlocii din Regiunea Centru. În toți acești ani echipa a reușit să sprijine peste 2800 de companii, prin servicii gratuite oferite de Rețea.

La inițiativa Comisiei Europene, în peste 60 de țări Reţeaua Enterprise Europe Network cu cei peste 3000 de experți vine în sprijinul mediului de afaceri autohton în dezvoltarea unei afaceri sau în identificarea noilor piețe.

În ceea ce privește Regiunea Centru, doar prin biroul Enterprise Europe Network IMM-urile pot beneficia de servicii GRATUITE în următoarele domenii:

Servicii de informare şi consultanţă – consultanţă privind legislaţia europeană, standarde şi drepturi de proprietate (IPR); informaţii şi aspecte practice legate de reglementările şi oportunităţile pieţei europene a bunurilor şi serviciilor, inclusiv sistemele de impozitare şi alte taxe aplicabile la export. Acces la cadrul legislativ european şi posibilitatea de a contribui la formarea şi îmbunătăţirea politicilor UE pentru IMM-uri prin transmiterea punctului de vedere în cadrul consultărilor publice europene.

Oportunităţi de cooperare în afaceri – accesul la noi pieţe şi internaţionalizare prin: asistenţă pentru identificarea de parteneri de afaceri sau tehnologii; organizarea de evenimente de brokeraj, misiuni economice, conferinţe şi ateliere de lucru; realizarea profilului de cooperare al companiei dvs. şi publicarea lui în baza de date a EEN – Reţeaua gestionează cea mai mare bază de date cu oportunităţi de afaceri din Europa prin intermediul căreia companiile pot stabili parteneriate internaţionale.

Servicii de inovare şi transfer tehnologic – consilierea IMM-urilor inovatoare pentru a cunoaşte oportunităţile de finanţare pentru proiecte de Cercetare şi Inovare (de exemplu Orizont 2020, Instrumentul pentru IMM-uri); identificarea de soluţii de tehnologie şi transferul tehnologic în procesul de inovare; informaţii despre politicile şi programele de inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică; pachete personalizate pentru îmbunătățirea managementului inovării.

”În ultimii ani s-a dovedit clar că IMM-urile, chiar și pe timp de criză reprezintă motorul economiei naționale. Spiritul antreprenorial, deschiderea pentru nou, perseverența, flexibilitatea sunt doar câteva dintre trăsăturile principale ale acestor inițiative private. De aceea sunt mulțumit că în 2007 am decis să fim alături de IMM-uri prin Biroul Enterprise Europe Network. Pe lângă faptul că am reușit să contribuim la succesul lor, am avut și noi de învățat de la antreprenori și sper ca și în continuare să putem veni în sprijinul IMM-urilor din Regiunea Centru” – a precizat directorul general ADR Centru, domnul Simion Crețu.

Eforturile ADR Centru de susținere a competitivității întreprinderilor din Regiunea Centru vor continua și în anul 2020, în speranța că împreună cu dumneavoastră se va construi un mediu regional de afaceri mai prosper și mai competitiv la nivel european. Experții Biroului Enterprise Europe Network vă stau la dispoziție la sediul ADR Centru din Alba Iulia, Piața Consiliul Europei 32 D, Email: emil.toma@adrcentru.ro sau gabriela.tarau@adrcentru.ro, Telefon: 0358.401.276 Int. 465 / 466 sau http://www.adrcentru.ro/prezentarea-proiectului/.

ADR Centru, în calitate de organizație membră a Rețelei Enterprise Europe Network vă dorește un an 2020 plin de realizări și succes în afaceri!