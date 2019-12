După Champions League și Europa League, mai toate campionatele se opresc la finalul săptămânii

Share



Cele două competiții fotbalistice de top europene, Champions League și Europa League, au ajuns la finalul grupelor, urmând a-și continua parcursul în primăvară. Partidele tur din optimile Ligii Campionilor sunt programate pe 18-19 februarie și 25-26 februarie, iar partidele retur pe 10-11 martie și 17-18 martie. În Europa League, acțiunea se reia pe 20 februarie 2020, cu prima manșă a șaisprezecimilor, partidele retur urmând a se disputa o săptămână mai târziu, pe 27 februarie.

La finalul acestei săptămâni, este rândul campionatelor interne din Europa să tragă cortina în vederea vacanței de iarnă. Excepție fac, și de această dată, competițiile fotbalistice din Anglia, țară în care una din cele mai interesante tradiții este cea conform căreia se joacă fotbal în cea de-a doua zi de Crăciun – Boxing Day (sărbătoare specifică Marii Britanii dar și altor popoare ce au făcut parte din Imperiul Britanic), precum și în primele zile ale noului an.

Cum pentru noi, românii, Liga 1 este cea mai interesantă competiție, să spunem că ultima etapă din acest sezon nu se mai dispută de vineri și până luni, așa cum se întâmplă de regulă, ci de joi, 19 decembrie, până duminică, 22 decembrie, când FCSB și Universitatea Craiova se întâlnesc în cel din urmă meci din Liga 1 în 2019. Pauza de iarnă ține aproape o lună, prima etapa din 2020 fiind programată între 31 ianuarie și 3 februarie. Liga 2 a intrat deja în vacanță și își va relua activitatea pe 22 februarie.

La Liga, campionatul în care activează cele două echipe ce au dominat fotbalul european în ultimul deceniu, Real Madrid și FC Barcelona, se întrerupe și ea la finalul weekendului care urmează, însă își reia activitatea mult mai devreme decât Liga 1, pe 3 ianuarie 2020.

Bundesliga, o altă competiție cu foarte mulți fani în Europa și nu numai, intră în vacanța de iarnă la capătul weekendului ce urmează. Campionatul Germaniei urmează să se reia pe 17 ianuarie 2020, cu partida dintre Schalke și Monchengladbach, primul din cele 9 meciuri programate în cadrul etapei cu numărul 18.

În Italia, ultima etapă din Serie A în 2019 este programată la finalul acestei săptămâni, urmând ca prima etapă din 2020 să se dispute începând cu 5 ianuarie.

Francezii pun și ei punct acțiunii din primul eșalon fotbalistic pe 21 decembrie, Ligue 1 revenind în 2020 pe data de 11 ianuarie, cu primele 9 meciuri din runda 20. Ultimul meci din această primă etapă – derbiul PSG vs. Monaco (PSG a câștigat 4 din ultimele 5 titluri în Ligue 1, iar Monaco pe cel de-al 5-lea) se joacă în seara zilei de 12 ianuarie.

După cum aminteam în prima parte a acestui material, fotbalul nu se oprește în Anglia de sărbători, astfel că nu o să-i ducem prea tare dorul. În cea de-a doua zi de Crăciun, se dispută etapa a 19-a din Premier League (9 din cele 10 partide programate). Meciul zilei este cu siguranță cel dintre primele două clasate, Leicester și Liverpool, partidă în care ar trebui să vedem goluri de ambele părți, conform caselor de pariuri, care afișează o cotă de doar 1.50 – 1.60 pentru selecția Ambele Marchează, în condițiile în care un astfel de pariu este creditat la cele mai multe partide cu o cotă de 1.70 – 1.80. Un alt meci extrem de interesant programat la finalul acestui an în Premier League este cel dintre Arsenal și Chelsea (29 decembrie), iar noul an începe în forță, cu dueluri precum Manchester City vs. Everton sau Arsenal vs. Manchester United, ambele programate chiar pe 1 ianuarie.