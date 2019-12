Orașul născut dintr-o vioară și exporturile UE în lume

Share



La mulți ani lutieri de Ziua Mondială a Viorilor! 13 decembrie 2019. Extrem de important: 8859 de viori din cele 14.000 exportate de România în lume în statele din afara UE în 2018 sunt marca Gliga Companies. Un oraș născut dintr-o vioară. Reghinul și lumea lutierilor. Statele membre ale Uniunii Europene au exportat anul trecut 105.000 viori, în valoare de 23,3 milioane de euro, iar România este cel mai mare exportator de viori al UE în restul lumii, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică. Peste jumătate din acestea (52%, respectiv 55.100 viori) au mers către alte state membre ale UE. Cei mai mari exportatori de viori din UE către restul lumii sunt România (14.000 viori exportate în statele din afara UE, sau 28% din exporturile extracomunitare de viori în 2018), Danemarca (12.200, 24%), Germania (6.400, 13%), Marea Britanie (5.000, 10%), Cehia (2.900, 6%), Franţa (2.700, peste 5%), Italia (2.500, 5%) şi Belgia (1.800, 4%). Aproape jumătate dintre viorile exportate de UE au mers către două ţări: SUA şi Coreea de Sud (11.900 viori fiecare, sau 24% din exporturile extracomunitare de viori). Acestea au fost urmate de Japonia (6.700, 14%), Canada (2.900, 6%), Australia (2.300, 5%), Elveţia (2.100, 4%), Hong Kong (1.800, sub 4%), China (1.700, 3%), Rusia (1.600, 3%), Norvegia (1.200, 2%) şi Serbia (870, sub 2%). Ca un corolar, 14.000 de viori au fost exportate de România în afara UE. Și cum la Reghin avem un oraș care s-a născut dintr-o vioară, cum frumos scria revista Sinteza în 2016, am aflat cum a reușit România să fie lider în exportul extracomunitar de viori și Reghinul, evident lider național, iar Grupul de firme Gliga liderul lutierilor români. La mulți ani, lutierului Vasile Gliga și echipei sale din cele trei fabrici de instrumente muzicale! De Ziua Viorilor și pentru cei 28 de ani de la inființarea firmei.

A fost parcă o premoniție fericită… În domeniul instrumente muzicale cu arcuș – viori, viole, violoncele și contrabași, Grupul de firme Gliga rămâne cel mai mare exportator de viori din UE în lume. Peste 250 de oameni lucrează la Reghin, la Toplița, la Fetești, în Republica Moldova, în cele trei fabrici ale grupului, la o producție de peste 25.000 de instrumente pe an. Am citit și eu informațiile din presa națională. Ca să fim exacți, vă dau următoarele informații: în Australia am vândut 1497 viori, 237 viole, 166 violoncele și 17 contrabași; în Japonia 383 viori, 106 viole, 113 violoncele și 125 contrabași; în China am reușit să dăm 1101 viori, 14 viole, 16 violoncele și 3 contrabași; în USA am vândut 4772 viori, 1126 viole, 488 violoncele, 12 contrabași; în Canada am dat 920 viori, 13 viole, 129 violoncele și 8 contrabași. Și vă mai dau două exemple: Norvegia, cu 49 viori, 7 viole, 10 violoncele și un contrabas și Rusia, cu 137 viori, 4 viole, 28 violoncele și 3 contrabași. Ca un total, Grupul de firme Gliga a ieșit pe piețele externe de UE cu vânzări de 8859 de viori, 1483 de viole, 783 violoncele vândute, și 169 de contrabași. Respectiv, în 2018, din 14.000 de viori realizate de lutierii români și vândute în lumea largă în afară de UE, 8859 sunt marca Gliga Companies, deci peste 63%.

Viorile sunt mai greu de crescut decât oamenii

„Nu e ușor să faci viori. Se lucrează pe bucățile astea de lemn și câte 300 de ore până să le faci să cânte. Sunt mai greu de crescut decât oamenii. Un copil pornește în picioare la un an, o vioară se usucă după cinci sau șapte ani. De când se taie copacul în pădure și până ajunge în mâinile violonistului, ea crește în timp, cam zece ani. Crește și, după aceea, se perfecționează. Maeștrii internaționali nu cântă pe viori mai noi de 50-100 de ani. Dar nici măcar timpul nu e cea mai grea încercare, cât învățarea meșteșugului. Lutierul se „fabrică” și el la fel de greu, poate chiar mai greu decât vioara”, susținea Vasile Gliga în 2016. Și pentru conformitate, după prezentarea liderului național pe 2018, în ceea ce privește exportul de viori și pentru echilibru, menționăm și celelate companii din Reghin care crează instrumente muzicale: Hora, Durly Prodimpex, Gyl, Milasis Prod Com, Retehcom, Ecoviolin, Strad Violin, Ytu, Piccolo Maestro, Mario Violin, Silvas Tonewood, Alpha Cubic Line, Pykako. La mulți ani lutierilor de Ziua Mondială a Viorilor!