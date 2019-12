Reinventează dulciurile de Crăciun la atelierul pentru copii

Share



Co Place împreună cu Feed Your Brain organizează un alt atelier pentru cei mici, de data aceasta, va fi unul de ”dulcigărit”, sănătos cu și pentru copii, joi, 19 decembie de la ora 17.30 la Co Place, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 171 – Târgu-Mureș.

La atelier copii vor modela ”bulgărașii de sărbătoare” – bomboane din migdale și fulgi de ovăz cu arome de scorțișoară sau portocală, pe gustul fiecăruia. Astfel, în Ajun de Crăciun, copiii vor putea să pregătească celor dragi un desert gustos și sănătos, modelat cu propriile mânuțe.

Atelierul este dedicat copiilor între 4 și 7 ani iar prețul este de 35 lei/copil, cost ce acoperă și ingredientele, mai mult de atât, cei mici vor avea posibilitatea de a lua bulgărașii la pachet.

De asemenea, organizatorii precizează că ”beneficiile sunt multiple, pe lângă bucuria gustului și a surprizei făcute celor dragi, copiii își dezvoltă dexteritatea culinară, independența și plăcerea de a găti un preparat sănătos, ușor și rapid, cu doar câteva ingrediente”.

Locurile sunt limitate iar înscrierile se pot face la numărul de telefon: 0744-525.454. Coordonatorul atelierului de gătit este Daciana Sabău, creator al programului Feed Your Brain.

Andreea GONDOR