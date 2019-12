Investiții în infrastructură și aparatură modernă pentru un act medical de înaltă performanță, la Spitalul Clinic Județean Mureș

Share



Pentru un act medical de calitate este nevoie nu doar de expertiza medicilor ci și de acces la aparatură modernă, de performanță, necesare pentru un diagnostic de mare finețe. Conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș și a Consiliului Județean Mureș a înțeles acest lucru și în acest an au fost alocate sume substanțiale pentru achiziționarea de echipamente medicale moderne, pentru înlocuirea celor existente, pentru efectuarea de lucrări de construcție și reparații la diferite obiective ale Spitalului.

Anul 2019 a însemnat anul cu cele mai multe sume alocate Spitalului Clinic Județean Mureș. Au fost efectuate investiții în valoare de 26,6 milioane lei, cu sume provenind de la bugetul Ministerului Sănătății de la bugetul Consiliului Județean Mureș, dar și din venituri proprii.

Consiliul Județean Mureș a alocat un buget de 10,6 milioane lei pentru investiții și 2,6 milioane lei pentru lucrări de reparații.

”Anul 2019 am spus că este un an prioritar pentru Spitalul Clinic Județean Mureș astfel încât au și fost alocate cele mai mari sume, din istoria spitalului, și pentru investiții și pentru reparații. (…) O mare parte din investiții au fost deja realizate și aș aminti aici construcția buncărului de lângă Clinica de Oncologie, ce va fi recepționat zilele următoare. Urmează ca Ministerul Sănătății să aducă aparatul de radioterapie”, a precizat Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc miercuri, 18 decembrie. Construcția buncărului și a spațiilor conexe laborator radioterapie a costat 6 milioane lei.

Locație provizorie pentru Clinica de Oncologie

Un alt obiectiv important este reabilitarea Clinicii de Oncologie pentru care au fost finalizate procedurile de licitație, lucrările urmează să demareze în luna ianuarie 2020, iar durata de implementare a obiectivului de investiții este de 9 luni. Suma alocată pentru această investiție este 11,9 milioane lei. Vor avea loc atât lucrări de reabilitare exterioară, cât și interioară, va fi montat lift în interior, se vor realiza legăturile dintre clădirea Clinicii de Oncologie și buncărul de radioterapie.

În această perioadă activitatea Clinicii se va muta într-o nouă locație, respectiv în incinta clădirii fostei secții de Neonatologie Prematuri, din cartierul Dâmbu Pietros, copiii de aici fiind mutați în clădirea unde funcționează secția de Pediatrie. Clădirea a fost recent renovată, iar după mutarea bolnavilor aici vor începe lucrările de reabilitare la clădirea Clinicii de Oncologie.

”Sper să avem un constructor serios care într-o perioadă foarte scurtă va putea realiza această investiție”, a adăugat Peter Ferenc.

Având în vedere că în perioada dinaintea sărbătorilor majoritatea bolnavilor vor fi externați, până în luna ianuarie se va face transferul de personal, aparatură, cazarmament în noua locație, astfel încât noile internări să fie făcute în locația nouă.

Lucrări de reparații de mare anvergură

În cadrul programului de reparații pentru obiectivele Spitalului Clinic Județean Mureș se regăsește reamenajarea parcării de la Poli II, un proiect în valoare de 1,7 milioane lei, pentru care s-a licitat deja contractul, lucrările urmând să fie începute anul viitor. Vor fi amenajate 79 de parcări și 5 parcări pentru persoane cu dizabilități, trotuare pietonale și va fi amenajată o platformă de staționare a ambulanței.

De asemenea, pentru realizarea stației de tratare a apelor uzate de pe strada Gheorghe Marinescu vor începe lucrările anul viitor, suma alocată fiind de 2 milioane lei. Tot anul viitor urmează să fie montat liftul la Clinica de Boli Infecțioase I, contractele sunt deja semnate, valoarea proiectului fiind de 562.000 lei.

Alte lucrări de reparații au fost realizate la Centrul de sănătate mintală, Preventoriu TBC, Farmacia 1, secția Clinică Obstetrică Ginecologie, curtea secției Ortopedie și traumatologie, acoperișul secției de Pneumologie.

Aparatură medicală performantă

Investiția în aparatura medicală performantă, necesară pentru un act medical de calitate, a fost prioritară pentru conducerea unității sanitare.

”A fost un an bun din punct de vedere al realizărilor. Ne-a încurcat puțin bugetul care a fost aprobat cu oarecare întârziere astfel încât noi a trebuit să facem tot ceea ce am făcut într-o jumătate de an sau puțin mai mult. (…) Având în vedere activitatea foarte complex și adresabilitatea pe care o avem am considerat necesar ca în acest an să dotăm spitalul cu aparatură performantă și am găsit sprijin în primul rând la Consiliul Județean Mureș pentru acest lucru, dar și la Ministerul Sănătății”, a declarat Dr. Ovidiu Gârbovan, managerul Spitalului Clinic Județean Mureș.

Unitatea sanitară a fost dotată cu aparatură medicală și nemedicală precum:

– Turn de lapoaroscopie 4K pentru ginecologie, cu o putere de rezoluție mult mai mare, cu ajutorul căruia pot fi făcute intervenții chirurgicale minim invazive.

– Trusă laparoscopică complexă cu sistem 3D și sistem de vizualizare a nodulului santinelă.

”O folosim în chirurgia sânului, în afecțiunile maligne ale sânului. Avem un circuit al bolnavei cu cancer de sân, în structura noastră, avem chirurgie, anatomie patologică, oncologie și ulterior o să încheiem acest lanț și cu perfectarea chirurgiei reparatorii și reconstructive”, a precizat managerul Spitalului Clinic Județean Mureș.

– Microscoape binoculare de performanță pentru laboratoare.

– Sistem endoscopic pentru ginecologie-turn laparoscopie.

– Masă de operații ginecologice care a fost obținută cu sprijinul societății Romgaz.

– Analizor de gaze în sânge.

– Videogastroscop compatibil cu videoprocesor EVIS EXERA III, un aparat de mare performanță ”cu ajutorul căruia pot fi identificate leziuni aproape în stadiu de precancer și în același timp și tratate, lucru care este deosebit de important privind vindecarea pacientului și supraviețuirea”.

– Videocolonoscop compatibil cu videoprocesor EVIS EXERAIII.

– Videobronhoscop- pentru identificarea bolilor maligne, dar în special în cancerul bronhopulmonar.

– Pletismograf.

– Cardiotocografe de înaltă performanță pentru Secția de Obstetrică ginecologie .

– Trusă de laparotomie pentru Secția Chirurgie și pentru Obstetrică ginecologie, aceste truse fiind necesare deoarece vechile truse aveau o vechime de peste 30 de ani.

– Truse operații cezariană, truse operații vaginale, trusă operații biopsie și chiuretaj, trusă de endourologie joasă.

– Aparat de chirurgie combinată intraoculară cu endolaser și criocoagulare care este achiziționat pentru creșterea serviciilor medicale și a performanței în Clinica de Oftalmologie.

– Microscop cu accesorii pentru Clinica de Oftalmologie.

– Linie de sterilizare capacitate mare pentru secțiile de Chirurgie și Urologie.

– Linii de sterilizare de capacitate medie în secțiile cu risc-Obstetrică ginecologie și Ortopedie.

– Platformă electrochirurgie cu accesorii.

– Sistem 3D pentru analiza fasciculului de radiații, necesar pentru aparatul actual de radioterapie.

– Sistem pentru verificarea zilnică a parametrilor instalației de radioterapie.

– Sistem de monitorizare ECG telemetrică și monitoare staționare pentru supravegherea pacienților cardiaci critici.

”Este foarte important pentru ca în cardiologia modernă bolnavul să nu mai fie legat de pat și, de asemenea, investigația aceasta are în vedere și modificările cardiovasculare atât în timpul efortului cât și în timpul somnului”.

– Ecograf pentru uz general la secția de cardiologie.

– Sisteme de monitorizare Holter ECG cu trei dispositive de înregistrare.

– Sistem de monitorizare 24 de ore a tensiunii arteriale cu 3 dispozitive de înregistrare.

– Poligraf de somnologie portabil pentru diagnosticul apneei de somn.

– Injectomat, perfuzomat.

– Aparate Doppler periferic.

– Aparat de radiologie mobil tip C-arm, necesar în intervențiile chirurgicale în ortopedie.

– Linie de sterilizare capacitate mică pentru secția de Neonatologie, Pediatrie și Dermatologie.

– Platforme electrochirurgicale ”necesare atât secțiilor de chirurgie, microchirurgie și intervențiile chirurgicale în ginecologie”.

– Trusa de artroscopie.

– Ecograf performant pe secția de Gastroenterologie ”cu ajutorul căruia avem elastografia. Sunt sisteme noi de investigații, de performanță și acuratețe mare, pot fi diagnosticate și evidențiate anumite modificări patologice în stadiu cât mai incipient”, a explicat Dr. Ovidiu Gârbovan.

– Ecograf doppler color pentru ambulatoriul de radiologie și încă unul la Medicină internă.

– Mașină de spălat și aspirator pardoseli, boilere, licențe MS Office.

În timpul anului s-au achiziționat cărucioare de curățenie, lenjerii de pat pentru fiecare secție, dozatoare de săpun și de hârtie prosop pentru blocuri operatorii, săli de nașteri și terapii intensive, frigidere pentru păstrarea medicamentelor pe secții.

Stocuri de medicamente

Managerul Spitalului Clinic Județean Mureș a dat asigurări că unitatea sanitară pe care o conduce are stocuri de medicamente și materiale sanitare până în luna februarie a anului 2020. De asemenea, există stocuri de medicamente și materiale sanitare până în luna februarie 2020 pentru programele naționale de sănătate HIV/SIDA, TBC, Ortopedie și Oncologie.

”Am făcut acest stoc de rezervă în așa fel încât bolnavii să nu sufere sau noi să fim puși în situația de a nu avea medicamente sau materiale sanitare pentru această perioadă”, a declarat Dr. Ovidiu Gârbovan.

Investițiile continuă și în 2020

Pentru anul viitor, conducerea Consiliului Județean Mureș a promis că va aloca noi fonduri pentru investiții.

”Toate clădirile acestui spital ar trebui reabilitate complet și o să încercăm în limita fondurilor disponibile să alocăm sume foarte importante acestui spital”, a promis președintele Consiliului Județean Mureș.

Spitalul Clinic Județean Mureș funcționează în 17 locații cu 24 de secții, compartimente, laboratoare și spații de investigații paraclinice. Are 1.180 de paturi și 1.793 de angajați. Anual se înregistrează în jur de 35.000 – 40.000 de externări pe spitalizare continuă, cam tot atâtea pe internare de zi și între 28.000 – 30.000 de investigații de ambulator.

Arina TOTH