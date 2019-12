Colindele vechi, readuse la viață de Corul „Ciobănașul” din Șieuț

Share



Nelispiți de la Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Vin colindătorii” de la Reghin, colindătorii din Șieuț, județul Bistrița-Năsăud au onorat cu prezența și ediția din acest an, a 20-a, prin Corul bărbătesc din cadrul Ansamblului folcloric „Ciobănașul”, coordonat de coregraful Igant Pantea. „Acest ansamblu are o vechime considerabilă, înfințat în urmă cu 60 de ani. Avem în componență undeva la 80 de membrii, împărțiți pe patru generații, bătrâni, însurați, feciori și copii. La Festivalul „Vin colindătorii” participăm în fiecare an, anul acesta am venit cu un număr de 12 colindători. În repertoriul nostru avem colinde tradiționale specifice satului Șieuț, pe care le interpretăm cu drag oriunde suntem chemați. Sunt colinde tradiționale, parte din zestrea noastră, transmise din tată-n fiu. Le ducem cu noi cu mare drag oriunde pașii ne poartă în această perioadă premergătoare Nașterii Domnului”, ne-a declarat Igant Pantea.

„În tot există o unitate fără de care nu faci nimic”

Șieuț se află nu departe de Reghin, practic treci două dealuri și ai ajuns în frumosul sat cu oameni păstrători ai datinilor și obiceiurilor, după cum afirmă cu mândrie cei din cadrul Corului „Ciobănașul”. „Punem suflet în ceea ce facem, pe asta ne bazăm, pe autenticitate, pe tradițional. Din păcate aceste tradiții se păstrează mai mult la țară, unde oamenii sunt mult mai uniți, inclusiv în ce privește colindele, dansurile tradiționale, portul popular, munca, agricultura, în tot există o unitate fără de care nu faci nimic”, a spus Igant Pantea.