Vasile Pop, reales la conducerea Camerei de Comerț și Industrie Mureș

Actualul președinte al Camerei de Comerț și Industrie Mureș, Vasile Pop, a fost reales în funcție joi, 19 decembrie, cu unanimitate de voturi, cu ocazia Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie Mureș.

Decanul de vârstă al Camerei de Comerț și Industrie a României

În cadrul aceleiași Adunării Generale, s-a votat Strategia de dezvoltare a Camerei de Comerț și Industrie Mureș pentru perioada 2020 – 2023 și au fost aleși, tot cu unanimitate de voturi, cei patru vicepreședinți ai instituției: Ioan Eugen Fărcaș (Silvana SRL), Johann Hermann (Durkopp Adler SRL), Lorincz Attila (Primer Electro SRL) și Radu-Mircea Pescar (Pescarent SRL).

”Sperăm ca rezultatele vor fi pozitive și în viitor. Am demonstrat, în calitate de vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, funcție pe care o dețin de un an, că pot să ajut, pot promova propunerile venite din partea mediului de afaceri. Activitatea noastră este liberală, noi încurajăm activitatea economică, inițiativa, antreprenoriatul, și nicidecum nemunca. Orice inițiativă bună venită din partea membrilor Camerei de Comerț și Industrie Mureș am să o încurajez și am să o promovez în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României. Sperăm într-o colaborare bună atât cu președintele României, cât și cu Guvernul condus de Ludovic Orban”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Vasile Pop, care deține și funcția de vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a României.

Cel mai probabil, începând cu anul 2020, când va împlini frumoasa vârstă de 73 de ani, Vasile Pop va deveni și decanul de vârstă al Camerei de Comerț și Industrie a României, ipostază care, după cum a recunoscut, va aduce după sine ”și mai multă responsabilitate vis a vis de reprezentanții mediului de afaceri.”

Pregătirea profesională și arbitrajul comercial, prioritare

Referindu-se la strategia de viitor a instituției, Vasile Pop a punctat rolul foarte important al pregătirii profesionale și al formărilor profesionale pentru piața forței de muncă din județul Mureș.

”Vom pregăti profesional, gratuit, prin intermediul unor proiecte finanțate prin intermediul Programului Operațional Capital Uman – POCU, peste 600 de persoane. La ora actuală există un mare gol de profesioniști din diverse industrii la nivelul județului Mureș. Ne dorim să găsim soluții pentru a-i determina să rămână acasă, să lucreze în județul Mureș. Pe viitor ne dorim, totodată, să dezvoltăm și activitatea de arbitraj comercial”, a menționat Vasile Pop.

Colegiu de Conducere nou

De asemenea, începând de joi, 19 decembrie, Camera de Comerț și Industrie Mureș are un nou Colegiu de Conducere, a cărei componență este următoarea: Doki Tibor (Aages SRL), Fulop Nagy Janos (Balneoclimaterica SA), Johann Hermann (Durkopp Adler SRL), Remus Aurel Bența (DAW Bența România SRL), Kabai Elek (Eldi Brutăria SRL), Alexandru Oprescu (GST Automotive Safety Ro SRL), Paul Ilea (Hirschmann România SRL), Mircea Oltean (IRUM SA), Viorel Alexa (ITA SA), Radu Corăbian (Kastamonu România SA), Bartha Carol (Lecoimpex SRL), Marius Cătană (Media Marketing SRL), Mircea Todoran (Mirdatod Prod SRL), Lucian Cueșdean (Nakita Prod Comimpex SRL), Nagy Levente (Omnicable SRL), Zaharie Oprea (Oprea Avi Com SRL), Jeremias Laszlo (Optica Optofarm SRL), Radu-Mircea Pescar (Pescarent SRL), Viorel Alexandru Țibrea (Premaco SA), Lorincz Attila (Primer Electro SRL), Hermann Povel (Sefar SRL), Ioan Eugen Fărcaș (Silvana SRL), Eugen Tudor Popa (Socot SA) și Bartha Marton (Therezia Prodcom SRL).

”Oamenii de afaceri aleși în Colegiul de Conducere dețin societăți reprezentative la nivelul județului Mureș, care dețin o cifră de afaceri cumulată foarte mare și care au, împreună, un număr important de salariați și cu un profit din exploatare la un nivel reprezentativ pentru județul nostru”, a precizat Vasile Pop.

Pentru funcția de președinte al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Mureș a fost aleasă Lucia Cătană, iar Greta Suciaghi a fost aleasă în funcția de auditor financiar.

51 de ani de activitate

Președinte al Camerei de Comerț și Industrie Mureș din anul 2002, Vasile Pop a mărturisit că deși are la activ peste cinci decenii în câmpul muncii se simte în continuare în plenitudinea forțelor și își dorește să contribuie la dezvoltarea și bunăstarea mediului de afaceri al județului Mureș.

”Sunt președinte al instituției de 17 ani, dar ca angajat al Camerei de Comerț și Industrie Mureș sunt aici de 28 de ani. Înainte de a fi președinte am deținut și funcțiile de vicepreședinte și prim-vicepreședinte. Per ansamblu, am o activitate economică de peste 50 de ani. Am ajuns la 51 de ani de activitate. Am lucrat în Direcția de Control și Revizie, am fost contabil șef la Trustul de Construcții care a avut peste 8.000 de angajați, am lucrat timp de patru ani în Pakistan, la Karachi, iar de 28 de ani sunt la Camera de Comerț și Industrie Mureș. Mi-a plăcut munca în colectiv, mă consider activ, vreau să ajut mediul de afaceri, mă regăsesc încă într-un potențial tineresc și încă nu mă văd în ipostaza de pensionar”, a afirmat Vasile Pop.

Redacția și administrația cotidianului Zi de Zi îi doresc noului președinte al Camerei de Comerț și Industrie Mureș mult succes în noul mandat, precum și multă sănătate, inspirație și putere de muncă!

Alex TOTH