Buget rectificat la CJ Mureș: 1 milion de lei pentru Oncologie și 5 milioane de lei pentru deszăpeziri!

Aleșii județeni au aprobat vineri, 20 decembrie, cu ocazia unei ședințe ordinare de lucru, o nouă rectificare a bugetului Consiliului Județean Mureș.

Astfel, prin rectificarea bugetară adoptată de consilierii județeni s-au făcut reașezări de sume în bugetele aprobate instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș. De exemplu, în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a fost inclusă suma de 400.000 de lei pentru achiziția unui imobil de tipul locuință protejată, pentru victimele violenței domestice, iar la Spitalul Clinic Județean Mureș s-a alocat, prin CAS Mureș, suma de 1.014.000 de lei pentru decontarea tratamentelor oncologice, iar pentru lucrările de deszăpezire de pe drumurile județene a fost alocată suma de 5 milioane de lei. Totodată, în bugetul județului a fost inclusă suma de 1.190.000 de lei pentru realizarea investiției cu finanțare din fonduri europene ”Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142 Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) județul Mureș” ca investiție multianuală.

”La partea de venituri am avut o sumă de plus 99.000 de lei primită ca rectificare bugetară din partea Guvernului României. Totodată, am avut mai multe reașezări ale bugetelor unor unități cum este Centrul Județean de Asistență Educațională, Muzeul Județean, Teatrul pentru Copii ”Ariel”, Biblioteca Județeană. Am avut și două diminuări, la cele două Spitale, Spitalul Clinic Județean Mureș și Spitalul din Târnăveni, cărora conform contractelor cu Casa de Asigurări de Sănătate li s-au diminuat anumite valori din contracte. Este vorba de 4.100.000 de lei la Spitalul Clinic Județean și de 1.500.000 de lei la Spitalul din Târnăveni. La Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș s-au aprobat 400.000 de lei pentru achiziția unui imobil de tip locuință protejată pentru victimele violenței domestice și s-a alocat suma de 1.190.000 de lei la Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte. Prin aprobarea noilor indicatori economici la investiția ”Modernizare drum județean Mica – Târnăveni” a rezultat această diferență care trebuie acoperită din punct de vedere bugetar. A mai fost un amendament referitor la o sumă de 1 milion de lei pentru Spitalul Clinic Județean, este vorba despre programele oncologice finanțate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Am mai alocat suma de 5 milioane de lei pentru contractul de deszăpezire pe care îl vom face multianual”, a declarat, la finalul ședinței, Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

Alex TOTH