”Undă verde” pentru construirea celei mai înalte clădiri din Târgu-Mureș!

Share



Consilierii locali ai municipiului Târgu-Mureș au aprobat joi, 19 decembrie, cu ocazia unei ședințe ordinare de lucru, documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construirea unei clădiri de locuințe colective și spații comerciale” în Piața Gării fără număr, cu Regulamentul local de urbanism aferent, evidenţiat în cartea funciară nr. 121160 – Târgu Mureş, număr cadastral 121160, proprietatea SC Atametaly SRL, imobil care a generat elaborarea documentaţiei de urbanism, în condiţiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 514/2017 elaborat de SC Arhitecton SRL Târgu-Mureş, arhitect urbanist Kovacs Angela.

Punerea în aplicare a prevederilor hotărârii se va realiza în condiţiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei delimitate prin PUZ, detaliate în Regulamentul local de urbanism aferent, cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente reţelelor de utilităţi, de către dezvoltator pe cheltuiala proprie.

Potrivit hotărârii, pentru emiterea autorizaţiilor de construire, proprietarul imobilului reglementat va obţine avizul CFR emis de Compania Națională de Căi Ferate CFR – SA, avizul Direcției Județene de Cultură Mureş, avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism pentru volumetria finală a obiectului, faţadele şi detaliile privind amenajarea parterului clădirii şi va depune anticipat declaraţii pe propria răspundere autentică prin care îşi asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor învecinate ori domeniului public/ privat al municipiului Târgu-Mureş, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin prezenta documentaţie.

Totodată, prin declaraţia ce se va depune la dosar, proprietarul imobilului îşi asumă orice daună rezultată din realizarea investiţiei şi renunţă la orice acţiune în despăgubiri faţă de municipiul Târgu-Mureş.

”Vorbim de un teren de 2.955 de metri pătrați în Piața Gării. După doi ani și jumătate am ajuns în situația de a avea absolut toate avizele cerute în Certificatul de Urbanism, am făcut opt variante de proiect, din care șase au fost prezentate în mai multe variante în cadrul Comisiei tehnice de Urbanism. Am acceptat și am preluat toate sugestiile domnilor arhitecți din cadrul Comisiei în privința formei arhitecturale a clădirii”, a afirmat Akos Mora, reprezentantul investitorului imobiliar care va construi clădirea de 16 etaje în Piața Gării din Târgu-Mureș.

Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și o abținere.

Alex TOTH