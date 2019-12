FOTO: ”Faces”, expoziție de portrete în Camera K’arte

Share



Expoziţia ”Faces”, alcătuită din numeroase portrete realizate timp de şapte ani de artista Zsuzsanna Magyarosi, care este imobilizată într-un scaun cu rotile de mai bine de un deceniu din cauza unei boli genetice rare, va fi organizată, la Târgu-Mureş, în cadrul programului Perle Ascunse, Asociaţia HIFA-România, până la sfârşitul acestui an.

”Asociaţia HIFA-ROMÂNIA a organizat mai multe expoziţii de-a lungul anilor. În fiecare an organizăm programul ”Perle Ascunse”, care constituie o expoziţie din operele de artă realizate de artişti, persoanele cu dizabilităţi şi boli cronice, precum grupul nostru de lucru manual, unde se întâlnesc săptămânal de două ori beneficiarii noştri pentru a pregăti diferite creaţii. Unul din cei mai talentaţi dintre artiştii noştri este Magyarosi Zsuzsanna. Tablourile sale merită o expoziţie separată cu cele 30 de tablouri pe care ea le-a pregătit de-a lungul anilor. Astfel, expoziţia de portrete ”Faces” reuneşte lucrările de grafică şi pastelurile create de ea. Zsuzsanna a lucrat la aceste tablouri în ultimii şapte ani. Expoziţia cuprinde portretele unor actori celebri, muzicieni şi oameni mai puţin cunoscuţi. Scopul ei este de a ilustra frumuseţea oamenilor indiferent de statutul lor social”, a arătat Csata Éva, de la Asociaţia HIFA-România.

Pe lângă cele trei expoziţii pe care le-a realizat la Târgu-Mureş şi în alte oraşe din ţară, artista a mai expus la Londra, Szeged şi Budapesta.

Zsuzsanna Magyarosi are 26 de ani, iar la vârsta de 5 ani a fost diagnosticată cu o boală genetică rară în România, numită atrofie musculară spinală, o boală caracterizată prin slăbiciune musculară, care a imobilizat-o în scaunul cu rotile.

În ciuda faptului că tânăra artistă este imobilizată în scaunul cu rotile şi a avut episoade în care a putut să respire doar cu ajutorul aparatelor, ea s-a dovedit mult mai puternică decât mulţi dintre cei sănătoşi, învăţând să deseneze singură, fără profesor.

”Arta se naşte odată cu noi. Trebuie doar să-i dăm culoare”, este motto-ul artistei Zsuzsanna Magyarosi.

Expoziţia ”Faces” poate fi văzută la Camera K’arte din Târgu-Mureş, strada George Enescu nr. 2, până la sfârşitul lunii decembrie.

(www.agerpres.ro)