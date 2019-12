Încă un posibil candidat la funcția de primar al Târgu-Mureșului

Share



Vicepreşedintele Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania (PPMT), Palosi Csaba, susţine că formaţiunea sa ar putea avea propriul candidat la Primăria Târgu Mureş, întrucât nu a primit nicio ofertă de la UDMR pentru susţinerea unui posibil candidat comun independent.

“În interiorul partidului se discută despre persoana care să încerce să se lupte pentru fotoliul de primar la Târgu Mureş. Mai sunt şi alţii din PPMT, sunt mai multe persoane care ar dori să candideze, nu aş vrea să spun cine şi cum, va veni momentul când se vor prezenta şi vom avea discuţii în interiorul partidului pentru a vedea care va fi candidatul. Nu vrem să forţăm pe nimeni să facem o înţelegere, opţiunea noastră este fie un candidat al PPMT pentru fotoliul de primar, fie unul independent care poate fi susţinut şi de către noi. Am văzut că în sfârşit se mişcă ceva în Târgu Mureş pentru că am văzut că sunt foarte mulţi ar dori să candideze. Şi la alte partide am văzut că sunt doritori, înseamnă că vor să schimbe ceva în oraş. Nu ştiu ce vrea să facă UDMR pentru că şi acolo sunt mai multe linii şi deocamdată cu noi nu au încercat să ia legătura pentru a vedea dacă putem să susţinem toţi un candidat independent, fie să alt candidat. Noi putem susţine un candidat independent, dar avem şi opţiunea proprie”, a declarat, marţi, Palosi Csaba.

Vicepreşedintele PPMT a subliniat că şi el este dispus să intre în competiţia pentru Primăria Târgu Mureş, întrucât consideră că trebuie schimbat ceva în administraţia oraşului

În luna septembrie, Adunarea Delegaţiilor UDMR Mureş l-a desemnat pe Soos Zoltan, directorul Muzeului Judeţean Mureş, candidat la Primăria Târgu Mureş în alegerile locale din 2020. Conducerea Uniunii a afirmat la acea dată că va iniţia discuţii şi cu celelalte partide politice maghiare din România, pentru ca maghiarii să susţină un candidat comun la alegerile locale de anul viitor, pentru fotoliul de primar al municipiului Târgu Mureş.

(www.agerpres.ro)