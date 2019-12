Târgu-Mureș: Cartea ”Acasă la Arborele Vieții”, lansată în limba maghiară

Share



Preşedintele Asociaţiei Europene pentru Hipnoterapie Medicală şi Terapia Subconştientului (AEHM), dr. Elena Gabor, a lansat în premieră, în urmă cu câteva zile, la Târgu-Mureş, varianta în limba maghiară a uneia dintre dintre cele mai vândute cărţi din ultimii cinci ani, ”Acasă la Arborele Vieţii”, care expune o serie de cazuri de vindecare prin redescoperirea de sine.

”Hipnoterapia este o punte de tranziţie între medicina alopată, între terapiile holistice, între spiritualitate, între psihologie cu parapsihologie şi tradiţiile antice. Deci este cumva parte din din medicina integrativă în care implici nu doar o parte din corpul uman, ci implici şi mintea şi subconştientul în special, adică mintea şi sufletul. Dorinţa mea este de a aduce sufletul din nou în medicină, de aceea am înfiinţat Asociaţia Europeană pentru Hipnoterapie Medicală şi Terapia Subconştientului şi predau cursuri de certificare în hipnoterapie medicală şi spirituală. Am scris această carte ”Acasă la Arborele Vieţii” – apărută până acum în limbile engleză şi în română – pe baza unor studii de caz, pe baza experienţelor pe care le-am avut cu patru pacienţi pe care i-am avut în Statele Unite şi în Europa. Sunt nişte pacienţi mai deosebiţi, cu nişte abilităţi aparte de a merge adânc în hipnoză, de a se conecta cu subconştientul şi supraconştientul lor, cu mintea universală, cu ghidajul lor superior şi chiar şi cu Sursa, pe care religia o numeşte Dumnezeu. Este o carte complexă, e greu de descris în câteva cuvine, pentru că descrie nu numai traiectoria de vindecare a pacienţilor prin intermediul hipnoterapiei şi a terapiei de regresii în vieţi anterioare, dar şi descoperirile pe care ei le-au făcut în această stare, despre sursele problemelor lor, pe care le-au descris ca provenind din vieţile lor anterioare, dar şi traseul pe care sufletele le au de la ieşirea dintr-o viaţă, până la a se încarna (…) Au explorat acea realitate ultimă descrisă de religie ca fiind Raiul, pentru că este o realitate a conştiinţelor”, a declarat Elena Gabor, în timpul lansării.

”Acasă la Arborele Vieţii”, tradusă în limba maghiară de către hipnoterapeutul Annamaria Roth, prezintă cazurile de vindecare a patru persoane cu care dr. Elena Gabor a lucrat în SUA şi în Europa, relevante pentru vindecarea prin intermediul redescoperii de sine, prin intermediul reconectării cu nivelurile superioare de conştiinţă.

Cartea prezintă o serie de cazuri de vindecare prin şedinţe de hipnoterapie a unor persoane care sufereau de anxietate, depresie dublată de gânduri de suicid, cancer în stadiul incipient, oboseală cronică, insomnii şi alte afecţiuni.

Din aceasta reiese că există o serie de tehnici de vizualizare care pot fi folosite cu pacienţii pentru intrarea în starea de supraconştient, unde se accesează o stare pozitivă, de conexiune cu sursa.

”Poţi vizualiza o lumină care îţi intră prin corp, care te linişteşte, cei care practică meditaţia o simt şi o văd, devine somatică. Sentimentele sunt de linişte, de pace, atât de plăcută e senzaţia”, susţine Elena Gabor.

Potrivit Elenei Gabor, pentru a ajunge în acea stare de unitate cu supraconştientul, se foloseşte imageria cu lumină alb-aurie, ”plăcută şi caldă, care la nivel subconştient are nişte efecte extraordinare”, iar la nivel subconştient, ”pe ce te concentrezi, în acea vibraţie intri, adică te conectezi cu acea vibraţie”.

Scopul acestei hipnoterapiei este să ajute omul să se alinieze cu acel nivel superior de conştientizare, astfel încât să îndepărteze de la nivel subconştient şi de la nivel conştient toate convingerile bazate pe frică, îndreptate către negativitate, limitante şi incorecte.

Autoarea cărţii susţine că prin şedinţele de hipnoterapie se identifică sursele de la nivel subconştient ale problemelor, acele convingeri descurajatoare din care oamenii au funcţionat inclusiv în alte existenţe, care le influenţează şi astăzi viaţa fără să realizeze, toate acestea întrucât există o unitate a conştiinţei.

Potrivit acesteia, gradul de reuşită a terapiilor subconştientului este foarte mare, dar numai dacă omul vrea să coopereze şi după ce îşi schimbă convingerile negative bazate pe frică şi îndreptate către descurajare.

Hipnoterapeutul a mai arătat că primul semnal că există o problemă cu gândirea este atunci când omul nu se simte bine, dar că imediat pot fi identificate acele gânduri sau convingeri şi pot fi schimbate, pentru a nu se ajunge la perpetuarea de sentimente negative, care dau naştere unor afecţiuni medicale.

Doctorul mai crede că viaţa fiecăruia s-ar putea îmbunătăţi mult mai rapid şi mai uşor decât realizează, în clipa în care ar ajunge să stea calm, liniştit, să se iubească şi să se respecte, să realizeze cine este, că este o extensie a sursei de conştiinţă – a divinităţii, în termeni religioşi – să respecte, să aibă grijă de el, să aibă încredere în el.

(www.agerpres.ro)