”Educație juridică” – opțional nou la Liceul ”Petru Maior” din Reghin

În luna ianuarie, elevii, părinții și profesorii au posibilitatea de a cere introducerea unor noi materii opționale în școli. Un astfel de opțional este ”Educație juridică”, realizat de organizația non-guvernamentală VeDem Just, fondată de judecătorul Cristi Danileț. În acest moment, Liceul ”Petru Maior” din Reghin este singurul din județul Mureș care a introdus această materie opțională, la inițiativa profesoarei Claudia Țîru.

Formare asigurată de VeDem Just

Introducerea unei noi materii opționale presupune acordul scris al elevilor și al părinților, precum și întocmirea și înaintarea către Inspectoratul Școlar Județean Mureș a documentației impuse, pași urmați de aprobarea cursului opțional. Profesori de educație juridică pot fi atât cei care au urmat cursuri de drept, precum și cei care predau o materie socio-umană, respectiv istorie, filosofie, comunicare, educație civică. Indiferent de specializare, profesorii doritori să predea această disciplină vor parcurge cursurile organizate în mod gratuit de Fundația VeDem Just.

”În ce mă privește, eu am terminat și Facultatea de Drept, deci am calificarea necesară în ce privește condiția impusă de metodologia din învățământ, care condiționează predarea unei discipline de competențele dovedite de studii. Am parcurs totodată cursurile de formare organizate de Fundația VeDemJust, și apoi la Conferințele SuperTeach de la Cluj Napoca”, a explicat profesoara Claudia Țîru. Pregătirea din cadrul cursurilor a fost făcută în primul rând de autorul manualului si inițiatorul proiectului, judecătorul Cristi Danileț, cu ajutorul unei echipe de traineri și formatori specializați în procesul de predare-învățare.

Informații care aduc tinerii ”cu picioarele pe pământ”

Deși efortul de pregătire a orelor de educație juridică este simțitor mai mare, profesoara Țîru s-a oferit în mod voluntar să introducă acest curs, la împlinirea celor 100 de ani ai liceului reghinean.

”Îmi face deosebită plăcere să-i văd încântați pe elevi, așa încât consumul suplimentar de energie este compensat”, a declarat profesoara.

Reacțiile elevilor sunt elocvente: ”Această materie ne va ajuta pe noi, tinerii care avem nevoie de cineva care să ne aducă cu picioarele pe pământ”; ”M-a făcut să înțeleg mai bine realitatea. Aș vrea să pot face ceva împreună cu oamenii, să pot schimba lumea”; ”Am aflat multe informații de care nu știam”; ”Am învățat lucruri noi, despre ce se întâmplă în lumea reală” (reacții la finalul orei).

Claudia Țîru și-ar dori să introducă material și în alte licee, la clase cu profil filologie și socio-uman, șansele sunt însă reduse.

”Cutuma stabilește ca titularii școlilor sunt cei care pot introduce opționale. Prin urmare, e puțin probabil ca eu să pot preda la altă școală o astfel de disciplină. Am însă un proiect de dezvoltare a opționalului prin organizarea unor “ateliere juridice” sau “cafenele juridice”, unde să organizăm dezbateri, să activez abilitățile oratorice ale elevilor, ca o completare a informațiilor și competențelor dobândite în cadrul orelor”, a completat Claudia Țîru.

Conținut valoros, fără costuri suplimentare

Un astfel de opțional nu presupune niciun fel de costuri suplimentare. Orele sunt cuprinse în programul elevilor, iar pregătirea profesorilor, ghidul și celelalte informații suport sunt asigurate gratuit de către Asociația VeDemJust. Deocamdată nu există un manual de educație juridică acreditat de Ministerul Educației, dar ghidul practic ”Elevul și Legea” conține 15 lecții ce acoperă diferite domenii ale dreptului, teme de interes pentru elevi și exemple din practica instanțelor judecătorești. Lecțiile tratează subiecte de interes pentru tineri, cum ar fi cunoștințele despre Constituție, legi, atitudinea față de încălcarea legilor, dar și teme sensibile cum ar fi nașterea și moartea, etnobotanicele și drogurile, sau legate de viața intimă și de familie a tinerilor, actele și bunurile minorului, participarea la luarea deciziilor, și altele.

Cladia Țîru are peste 30 de ani de experiență de predare în domeniul științelor socio-umane. De-a lungul carierei, pasiunea față de fenomenul justiției a inspirit o serie de elevi, aproximativ 20 dintre aceștia sunt licențiați în Drept, cu cariere strălucite ca avocați, procurori și judecători.

Edith VEREȘ