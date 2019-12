Un nou post de manager înființat la Aeroportul ”Transilvania” Târgu-Mureș!

Share



Consilierii județeni au aprobat vineri, 20 decembrie, într-o ședință ordinară de lucru, noua organigramă şi noul stat de funcţii ale Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu-Mureș, modificând în acest sens Hotărârea Consiliului Județean nr. 49 din 26 aprilie 2018.

În baza prevederilor articolului18, litera (i) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al regiei, Consiliul de Administraţie al acesteia a adoptat Hotărârea nr. 54/25 noiembrie 2019 prin care s-a aprobat propunerea de modificare a organigramei şi statului de funcţii, fundamentată pe acelaşi număr de 140 de posturi.

Una din noutățile organigramei aprobată de aleșii județeni este transformarea unui post de inspector de specialitate în manager de siguranță.

”Sub numărul 8957/27 noiembrie 2019, hotărârea mai sus amintită a fost depusă la Registratura Consiliului Judeţean Mureş cu solicitarea de a fi inclusă pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Mureş din luna decembrie 2019. Prin nota de fundamentare 8784/20 noiembrie 2019 sunt justificate modificările ce se propun a fi operate în structura organizatorică a regiei. Motivarea modificărilor structurii organizatorice cuprinde mai multe categorii de argumente ca: necesitatea asigurării unui context de aplicare consecventă a principiilor de guvernanță corporativă, a conformării la reglementările specifice activității de aviație civilă în domeniul operațional și de securitate aeronautică precum și nevoia de autofinanțare și atragere de fonduri europene”, a precizat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

Modificările aprobate:

– În domeniul siguranței aeronautice, reorganizarea „Compartimentului Siguranță Aeronautică” (cu 2 plus 1 posturi) sub denumirea de „Compartimentul Siguranță, Calitate și Reglementări” (cu 3 plus 1 posturi), prin comasarea cu Compartimentul Reglementări Aeronautice (1 post); De asemenea, un post de inspector de specialitate se transformă în manager siguranță și un post de operator handling se transformă în inspector de specialitate;

– În domeniul operațional, având în vedere raportul de audit al AACR nr. 2587/2019 se propune ca 3 din cele 5 posturi de dispecer de sol existente să se transforme în posturi de inspector de specialitate, iar celelalte 2 în referent;

– În domeniul securității aeroportuare, pentru punerea în aplicare a reglementărilor cu privire la securitatea cibernetică se propune transformarea unui post de referent și a unui post de agent de securitate din cadrul Serviciului de Securitate Aeroportuară și Documente Clasificate în inspector de specialitate (cu atribuții pe securitate cibernetică);

– Având în vedere nevoia de autofinanțare și atragere de fonduri, se propune creșterea numărului de posturi la Compartimentul Achiziții și Fonduri Europene, (la 4 posturi față de 3 existente în actuala structură), prin înființarea unui post de inspector de specialitate și reducerea unui post de inspector de specialitate de la Compartimentul Comercial și Tarife.

Organigrama Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu-Mureș:

Organigrama Aeroportului Transilvania

Statul de funcții al Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu-Mureș:

Statul de functii al Aeroportului Transilvania

Alex TOTH