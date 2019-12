Pârtia de schi din Sovata pregătită de deschidere!

Share



Administratorii partiei de schi aflata in proprietatea Cabanei REPAS din Sovata au anuntat, pe pagina de Facebook intitulata ”Partie Schi – Sovata” ca sezonul de schi va incepe miercuri, 1 ianuarie.

”Incepand de luni, 30 decembrie 2019, telescaun-ul va functiona, insa nu se poate schia in conditii bune. Pentru cei pasionati de schi/snowboard, partiile vor fi gata sa ii primeasca incepand de miercuri, 1 ianuarie 2020.

Multumim de intelegere!”, au precizat administratorii partiei.

Partia de schi aflata in administrarea proprietarului Cabanei REPAS este ocupata cu zapada aproape 6 luni pe an si reprezinta atractia oricaror categorii de schiori de la avansati la incepatori si are o lungime de 1.200 de metri cu diferenta de nivel de 262 de metri pe traseul telescaunului.

Partia este dotata si cu o instalatie de telescaun pe o distanta de 500 de metri cu o diferenta de altitudine de 128 de metri precum si cu o instalatie schi lift pe 200 de metri la partea de incepatori, fiind intretinuta zilnic cu ratrac si tun de zapada.

