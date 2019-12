Anul 2019, prolific pentru dezvoltarea comunei Batoș

Share



Ultima ședință de Consiliu Local Batoș din 2019 a avut loc joi, 19 decembrie, prilej de bilanț pentru anul care stă să se încheie, după cum ne-a spus Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș.

Reporter: Încheiați anul într-un mod festiv…

Dumitru Dinu Cotoi: Pe lângă ședința propriu-zisă, unde avem 11 puncte destul de importante pe ordinea de zi, avem și o componentă mai festivă. Am și pus-o să fie joi, tocmai pentru putea primi colindătorii, care ne-au colinda atât la primărie cât și aici la cămin. Mai mult, este un moment în care tragem linie, să vedem cum a fost anul, ce facem anul viitor, așa cum face fiecare gospodar care se respectă, face o analiză la final de an.

Rep.: Ne apropiem de finalul anului. Sunteți mulțumit de 2019?

D.D.C.: Încă nu tragem linia de final al anului 2019, mai avem ceva important de realizat. Aștept în orice moment un telefon, și am promisiunea că în cazul acestei săptămâni va trebui să merg la București să semnez un contract de finanțare pentru asfaltare străzi în comuna Batoș. Vreau să semnez acest contract încă din acest an, ar fi ceva extraordinar să încheiem anul și cu această realizare.

Rep.: Care au fost plusurile anului 2019 în ce privește investițiile?

D.D.C.: În 2019 am făcut lucruri destul de importante, și aici vreau să mă refer la iluminatul public realizat în toată comuna, pe fiecare stâlp am pus un bec cu led destul de puternic, fapt pentru care avem o comună luminată cum nu am mai avut niciodată. Avem, de asemenea, un drum județean pus la punct, cum nu a mai fost, de la Reghin până la limita de județ cu Bistrița. Ca în fiecare an am continuat lucrările la trotuarele din comună, iar anul viitor vom avea trotuar pe fiecare stradă sau uliță din comuna Batoș. Anul acesta am mai făcut câțiva kilometri, iar în 2020 vom acoperi întreaga comună. Tot la capitotul investiții, sunt capelele mortuare. În acest an am dat în folosință capela mortuară de la Batoș, iar la cea de la Uila construcția e ridicată și acoperită, urmând ca anul viitor să fie și ea finalizată. În ce privește învățământul, în urmă cu un an am cumpărat clădirea școlii din Batoș, ea fiind retrocedată. În acest an am întocmit un proiect de reabilitare și extindere a școlii, iar în 2020 sperăm să găsim și o sursă de finanțare unde să depunem proiectul. Tot în 2019 s-au derulat lucrările de reabilitare și modernizare a dispensarului uman din Batoș, a grădiniței cu program normal din Dedrad. De asemenea, am făcut un teren de sport cu gazon sintetic în satul Dedrad. În toate școlile am asigurat ceea ce este necesar, la fel și în grădinițe, copiii și tot personalul didactic sunt mulțumiți de condițiile create. Singura școală de pus la punct este cea din Batoș, lucru care se va întâmpla în 2020.

Rep.: Anul 2019 a fost unul bun, în special pentru fermierii din comună.

D.D.C.: Avem un proiect pentru construirea unei platforme pentru gunoiul de grajd, și dotarea acesteia cu utilaje specifice, cu încărcătoare frontale, cu tractor, vidanjă, remorci pentru împrăștiat gunoiul de grajd. Am accesat acest proiect pentru a preveni infiltrația în pânza freatică a nutrienților din gunoiul de grajd. Până la urmă pentru crescătorii de animale am făcut această investiție, care nu vor mai putea beneficia de subvenție dacă nu au această rampă de gunoi de grajd sau un contract cu cineva care să dețină așa ceva. Ei singuri cam greu pot face o asemenea investiție, astfel ea a fost făcută de primărie, un proiect derulat prin Ministerul Mediului cu finanțare de la Banca Mondială. Deja utilajele le-am primit, urmeză ca în funcție de timpul de afară, să demarăm lucrările, cel mai probabil în primăvara anului viitor. Această platformă va fi construită între localitățile Batoș și Goreni, zonă unde sunt mulți crescători de animale, beneficiarii direcți ai acestei investiții. Mai mult, tot legat de agricultură, s-a început construcția unei stații de amplasare a rachetelor antigrindină în satul Goreni. Lucrarea este finalizată în proporție de 80%, una extrem de benefică pentru agriculturi, în special pentru cei din domeniile pomicultură și viticultură, dar și pentru restul fermierilor, deoarece cu toții au de suferit din cauza acestui fenomen. Această stație va acoperi o zonă de 14 kilometri.

Rep.: Un gând de la final de an pentru locuitorii comunei Batoș.

D.D.C.: Urez tuturor locuitorilor comunei Batoș și nu numai, să aibă parte de sărbători binecuvântate, pace și bucurie în familiile lor, iar anul care stă să vină să fie unul mai bun pentru toți.