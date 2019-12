Deda, în topul comunelor cu cea mai mare absorbție a fondurilor europene

Share



Anul 2019 pentru comuna Deda a fost unul bun, chiar foarte bun, dacă e să ne referim la accesarea fondurilor europene, aspect care situează comuna de pe Valea Mureșului Superior în topul celor mai prolifice localități mureșene. Despre realizările acestui an ne-a vorbit Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

Reporter: Cum a fost 2019 pentru comuna Deda?

Lucreția Cadar: Anul 2019 pentru Primăria comunei Deda a fost un an foarte bun, în ideea în care am realizat foarte multe lucruri frumoase pentru populația comunei, pentru noi cei care trăim și muncim pe teritoriul comunei Deda. Toată lumea ar trebui să fie mulțumită, niciodată nu o să putem face totul pentru toată lumea, nemulțumiți au fost și vor fi, dar rămân cu convingerea, acum la finalul anului 2019, că Deda a evoluat, comuna s-a dezvoltat și împreună cu Consiliul Local, cu conducerea Primăriei comunei Deda am făcut lucruri frumoase care ne scot în evidență la nivel de județ. Faptul că ocupăm unul dintre cele trei locuri fruntașe la nivelul județului Mureș din totalul unităților administrativ-teritoriale în ce privește accesarea fondurilor europene spune foarte mult. Acest lucru a însemnat multă muncă, multă responsabilitate dar și investiții care se văd și care sunt în continuă dezvoltare. Canalizarea comunei, dispensarul medical, grădinița cu program prelungit, căminul cultural din Deda, asfaltările de drumuri, îndiguirile pârâului din Filea, lucrările de înfrumusețare din centrul comunei, sunt realizări care contribuie la bunăstarea și înfrumusețarea comunei. Suntem între primele comune din județ, lucru care mă bucură în mod deosebit și care îmi dă satisfacția muncii împlinite ca și primar. Eu personal m-am implicat foarte mult, am luptat în Consiliul Local să primim acordul Consiliului pentru a iniția și a face aceste proiecte. Iată că Deda se situează pe un loc fruntaș în rândul comunelor mureșene cu investițile și dezvoltarea pe care o cunoaștem.

Rep.: Semințele sădite urmează să-și arate roadele în perioada următoare, și aici mă refer la mult visatul statut de stațiune turistică…

L.C.: Am speranța că prin acest statut vom vrea locuri de muncă, Proiectul cu stațiunea turistică este gata, în acest sens am realizat și o monografie a comunei Deda special pentru acest proiect. Poate această schimbare a Guvernului înseamnă puțină tergiversare, dar mă gândesc că vom primi sprijinul necesar din partea Guvernului actual, pentru că trebuie o Hotărâre de Guvern în acest sens, să putem realiza stațiunea turistică pe Valea Bistrei. Aceasta ar însemna locuri de muncă, implicit o dezvoltare și mai mare a comunei Deda.

Rep.: Anul 2020 bate la ușă…

L.C.: Văd un an 2020 destul de interesant, dar cum îmi cunosc eu echipa, cum mă cunosc eu pe mine, cu voință, multă muncă și responsabilitate asumată, lucrurile vor decurge bine la Deda. Am toată încrederea în acest lucru. Am găsit înțelegere la toate Guvernele cu care am lucrat, la toate conducerile județene cu care am colaborat fapt pentru care sunt convinsă că Deda va merge în continuare pe drumul cel bun. Cu toate aceste restricții în ce privește banii alocați, Deda are nenumărate proiecte, dacă primim partea necesară cofinanțării, în rest cu populația e totul ok, impozitele nu leam crescut, ceea ce este un lucru extraordinar. De asemenea, la apă, cu toate eforturile noastre comune, am menținut prețul la 1,5 lei/ metru cub.

Rep.: Un gând de Crăciun și Anul Nou pentru locuitorii comunei Deda?

L.C.: Anul Nou sperăm să ne aducă sănătate în primul rând, să ne aducă numai bucurii, împliniri, să putem duce la bun sfârșit proiectele pe care le avem. Cetățenii comunei Deda pot avea încredere în noi cei care am făcut ceva pentru ei. Să dea Dumnezeu ca sărbătorile Crăciunului și Anului Nou să aducă mese îmbelșugate la toți care sunt invitați să încheie anul 2019 cu un foc de artificii în centrul comunei, în noaptea de 31 decembrie.