Firmă nouă înființată de acționarii Mobex

Share



Președintele Consiliului de Administrație al SC Mobex SA Târgu-Mureș, ing. Mihail Popescu, a anunțat, prin intermediul unui raport, înființarea Moxprim SRL, societate care are ca obiectiv ”gestionarea activității desfășurate la Reghin”.

”Pentru emitentul Mobex SA, unul dintre evenimentele care s-au remarcat în primele șase luni ale exercițiului curent privește înființarea, în luna martie, a societății Moxprim SRL, cu capital social de 50.000 lei, filială integral deținută de Mobex SA, al cărei obiectiv este gestionarea activității desfășurate la Reghin. Relațiile dintre cele două societăți s-au concretizat în tranzacții comerciale de vânzare de materii prime către filială și, respectiv, achiziții de produse semifabricate de la aceasta”, se precizează în Raportul Semestrial 2019, document disponibil pe site-ul societății Mobex SA.

Conform portalului www.listafirme.ro, Moxprim SRL are sediul social pe strada Căprioarei nr. 2 din Târgu-Mureș (același ca și societatea Mobex SA), are ca obiect de activitate ”Tăierea și rindeluirea lemnului”, este administrată de Petre Daniel Egri și are ca asociat unic Mobex SA.

Alex TOTH