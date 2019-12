FOTO: Nașterea Domnului, cinstită prin cânt și joc la Rușii Munți

Share



A devenit o tradiție ca în a doua zi de Crăciun, locuitorii comunei Rușii Munți să se bucure de un spectacol folcloric menit să cinstească Nașterea Domnului. Nu a făcut excepție nici acest an, astfel că joi, 26 decembrie, la Casa de Cultură din Rușii Munți a avut loc spectacolul de colinde dedicat sărbătorii Nașterii Domnului intitulat „Asta-i sara de Crăciun”, eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local al comunei Rușii Munți, în colaborare cu Asociația Culturală Rusanca. „Având în vedere că an de an putem prezenta un bilanț favorabil la nivelul comunei Rușii Munți, a devenit o tradiție de zece ani de care nu putem face rabat, astfel ca oamenii să se simtă bine în acestă perioadă a sărbătorilor și să se bucure de un program artistic. Rusenii sunt iubitori de folclor, le facem pe an două mari spectacole, unul de Rusalii, care se întinde pe durata a două zile, și unul de Crăciun. Nu am pregătit la final tradiționalul foc de artificii, el va fi în noaptea de Revelion, fapt pentru care invit toți locuitorii să vină în centrul comunei pentru mesajul primarului de Anul Nou și pentru un spectaculos foc de artificii”, a precizat Chiș Bălan Ilie, primarul comunei Rușii Munți, care le-a mulțumit locuitorilor comunei pentru aportul adus în buna gestionare a anului 2019. „Tot ce se face în comuna Rușii Munți se face cu ajutorul locuitorilor, dar mai ales pentru ei. Veniturile care vin în cadrul comunei din păduri sunt de 750.000 de euro anual, ceea ce reprezintă meritul locuitorilor. Pădurile sunt averea locuitorilor, iar meritul meu ca primar și al Consiliului Local este că noi gestionăm banii spre binele comunității”, a spus primarul comunei Rușii Munți. Dalia Fendrihan, prezentatoarea spectacolului, a deschis seara de colinde de la Rușii Munți, nu înainte ca părintele Daniel Cota să binecuvânteze spectacolul găzduit joi seara de Casa de Cultură din Rușii Munți. ”Doresc tuturor sărbători cu pace, iar noul an să aducă împliniri și bucurii. Doamne ajută”, a spus părintele Daniel Cota, după care cântecul și dansul popular și-au făcut simțite prezența, primii care au urcat pe scenă fiind trupa mică a Ansamblului folcloric „Plaiuri mureșene” din Rușii Munți.

„Plaiuri mureșene”, mândria comunei

Înființat în urmă cu șase ani, Ansamblul folcloric „Plaiuri mureșene” se bucură de implicarea coregrafilor Ionela și Silviu Fekete, fără de care spectacolul oferit de tinerii din Rușii Munți nu ar fi fost posibil. Ansamblul are în componență două grupe, trupa mică în care activează copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani, și trupa mare, cu copii între 12 și 18 ani. De-a lungul timpului, artiștii au participat la mai multe spectacole, festivaluri și concursuri unde au obținut rezultate deosebite. Aici trebuie menționat Locul 1 obținut la concursul „Magia simțului”, câștigat de trupa mică în toamna anului 2018. Ansamblul se bucură se susținerea părinților copiilor și a autorităților locale, respectiv Primăria și Consiliul Local Rușii Munți. Prestația dansatorilor din cadrul Ansamblului „Plaiuri mureșene” a fost aplaudată la scenă deschisă, la fel și recitalurile susținute de tinerii soliști Sonia Simion, Diana Tișe, Maria și Mara Stuparu, Maria-Veronica Pop, Bogdan Orban, precum și a invitaților speciali, Laura Sand, Roxana Raita, Livia Sorlea și Oana Font. Printre protagoniștii serii s-au numărat și dansatorii din cadrul Ansamblul „Mureșelul” din Târgu-Mureș.