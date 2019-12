Simțire românească de Crăciun, în Vălenii de Mureș

Share



Joi, 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun, credincioșii ortodocși din comuna Aluniș, satul Vălenii de Mureș, au avut parte, la biserica păstorită de părintele Eugen Doroftei, de un frumos program artistic susținut de Ansamblul „Amintiri din strămoși”, grup format din femei din satele Aluniș, Idicel Pădure, Idicel Sat, Deleni, Ideciu și Săcalu de Pădure, condus de rapsodul popular Rafila Moldovan. „Pentru parohia Vălenii de Mureș este un eveniment foarte important deoarece în această comunitate sunt foarte puțini români. Satul, fiind mic, este afiliat Parohiei Aluniș, fapt pentru care nu suntem foarte des aici în parohie. Credincioșii de aici se bucură enorm pentru astfel de evenimente, mai cu seamă purtarea portului popular așa cum era odată. Colinde cântate de Ansamblul „Amintiri din strămoși” sunt foarte vechi și exprimă starea adevărată a românului transilvănean. Aceste colinde au adus lacrimi în a doua zi de Crăciun pe fețele credincioșilor care și-au adus aminte de părinții lor și de copilărie, de strămoșii lor cum umblau în opinci și cojoace”, a declarat părintele paroh Eugen Doroftei La final, întreaga suflare prezentă la Biserica Ortodoxă din Vălenii de Mureș și-a urat un an nou cât mai rodnic, în frunte cu părintele care păstorește Parohia Ortodoxă din comuna Aluniș. „Dorim tuturor românilor să aibă parte de sărbători cu bucurie în suflet. Fiecare să-și deschidă peștera sufletului să intre Domnul Hristos să se nască, să crească și să ne mântuiască! De asemenea, le urez un an nu bun sau foarte bun, ci așa cum vrea bunul Dumnezeu pentru noi! Căci toată darea cea bună și darul desăvârșit vine doar de la El. An binecuvântat de Dumnezeu pentru toți și toate! Mulți ani trăiască!”, a spus părintele Eugen Doroftei.