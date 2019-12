Programul lunii ianuarie 2020 la Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș

Share



Din partea artiștilor Filarmonicii, al tuturor celor care lucrăm în spatele scenei precum și din partea mea personal Vă doresc un sincer și călduros LA MULȚI ANI! Bunul Dumnezeu să vă dăruiască în noul an sănătate „că-i mai bună decât toate”, putere, succes, împlinirea tuturor dorințelor, și multă, multă fericire!

În prima lună a anului 2020 vă invit să ne bucurăm împreună de atmosfera sărbătorilor și care va continua în Palatul Culturii cu aceeași intensitate prin Festivalul muzicii de divertisment, un proiect frumos care înglobează toate concertele Filarmonicii din luna ianuarie. Ediția a patra a Festivalului este extrem de bogată, de frumoasă și variată atât prin diversitatea programelor, cât și prin prezența pe scena noastră de concert a unor artiști de renume din țară și de peste hotare și care vor evolua alături de valoroasele colective artistice ale institutiei.

Tradiționalul Concert special de Anul Nou va fi dirijat în 9 și 10 ianuarie de Maestrul Jin Wang din China, dar care de ani buni își desfășoară activitatea în Viena, capitala valsului. Este un mare dirijor, cu multă carismă, foarte cunoscut în multe țări de pe întregul Mapamond. Îl cunoașteți și știu că îl așteptați căci V-a captivat atenția și s-a impus pe scena noastră prin farmecul dar și prin știința și experiența care a demonstrat-o și la noi în concertele anterioare. Așadar, sub bagheta Domniei sale orchestra noastră va interpreta cele mai frumoase uverturi, valsuri, polci și marșuri din creația familiei Strauss. Aceste două concerte vor fi un real spectacol, căci ne vor fi alături și, desigur ne vor întregi bucuria copiii talentați ai trupei de balet „Monique’s Balet Studio”.

O săptămână mai târziu, joi 16 și vineri 17 ianuarie revine pe scena festivalului îndrăgitul Dumneavoastră dirijor, Maestrul Shinya Ozaki, dirijorul permanent al orchestrei noastre simfonice. Concertul special de Re-Revelion face tradiție prin îndrăznețul proiect artistic pe care l-am gândit împreună cu Maestrul Ozaki în urmă cu peste cincisprezece ani. Ca de fiecare dată, frumusețea acestor concerte speciale ale Re-Revelionului este întregită de aportul unor artiști lirici, anul acesta ne onorează cu prezența talentata cântăreață a Operei Maghiare din Cluj Napoca, soprana Egyed Apollónia. Pe lângă câteva bijuterii din creația familiei Strauss vom putea asculta și alte pagini muzicale din creația compozitorilor F. Suppé, F. Lehár, P. I. Ceaikovski, Ch. Gounod, E. Grieg și M. Musorgski.

O săptămână mai târziu, joi, 23 ianuarie vom fi plăcut surprinși de o „Avalanșă de arii, duete celebre…și multă voie bună”, și asta datorită talentului dar și fanteziei unor artiști clujeni de prima mână: îndrăgita soprană Fülöp-Gergely Tímea de la Opera Maghiară; o voce de renume a Operei Române, basul Petre Burcă, un cântăreț de prestigiu dar și un actor în adevăratul sens al cuvântului. Susținerea celor doi celebri artiști este asigurată în acest Concert cameral special de o apreciată pianistă clujeană, Renata Burcă. Lucrările pe care ni le-au propus cei trei artiști sunt într-adevăr celebre, cu opusuri lirice din creația lui Fr. Lehár, E. Kálmán, G. Donizetti, G. Verdi, G. Rossini, G. Puccini, P. Mascagni, P. Bentoiu și F.Loewe.

Vă supun acum atenției maxime și cele două concerte de închidere a Festivalului Muzicii de Divertisment pe care le susținem miercuri, 29 ianuarie și joi, 30 ianuarie! Pe acestea chiar vi le propun și vă rog să nu le pierdeți din vedere, mai ales că foarte mulți dintre Dumneavoastră m-ați întrebat când vom putea audia din nou superba creație a secolului XX, Carmina Burana de C. Orff. În cele două seri menționate, Carmina Burana, excepționala cantată scenică va fi interpretată de cele două mari colective artistice ale instituției: Orchestra simfonică și Corul Mixt sub bagheta talentatului muzician Gábor Ferenc din Germania. Foarte eficient ca pedagog de orchestră, Maestrul Gábor Ferenc are o impresionantă carte de vizită. Este un muzician complex, cu succese de invidiat atât în arta cântatului la violă cât și în dirijat. În îndelungata carieră artistică a apărut în cele două ipostaze menționate pe importante scene din toată lumea. Avem și trei oaspeți speciali pentru cele două producții artistice din 29 și 30 ianuarie și îmi face deosebita plăcere să îi prezint: soprana Nathalie Peña-Comas și care vine din Republica Dominicană a fost una dintre cântărețele care au dat farmec și frumusețe ediției din 2019 a Balului Palatului fiind apreciată atunci la maximum de orchestra noastră simfonică, de dirijor și de oaspeții evenimentului. O voce autentică de tenor, tânărul artist Ștefan von Korch lasă o impresie fantastică pretutindeni pe unde cântă, la noi fiind așteptat cu aceeași bucurie. Cu baritonul Balla Sándor putem să ne mândrim toți mureșenii căci este de-al nostru. Este o voce căutată și foarte apreciată pe scenele filarmonicilor dar mai ales al celor de operă din toată țara dar și din multe țări ale continentului nostru și nu numai.

În ultima zi a lunii, adică vineri, 31 ianuarie vom cânta special pentru elevii mureșeni. Este vorba de cele patru concerte lecție și educative, cu prezentare în limba română de la orele 12 și 17, în limba maghiară de la orele 13 și 18. O bogăție tematică intitulată „Magia dansului” sunt convins că este fascinantă pentru cei mici dar și pentru cei mari care e bine să îi însoțească pe dragii noștri oaspeți ai generației viitoare la toate concertele dedicate lor. Sub bagheta Maestrului Matei Pop orchestra noastră simfonică va interpreta dansuri superbe din creația lui J. Brahms, A. Dvořak, P. I. Ceaikovski, D. Sostakovici, T. Rogalsky și Matei Pop. Prezentările asigurate de Doamnele profesoare Carla Gliga și Fülöp Klára vor întregi frumusețea acestor perle orchestrale prin comentariile ce evidențiază valoarea lucrărilor programate pentru audiție cu acest prilej. Dragi prieteni, dorindu-vă încă odată un an bun, cu sănătate, fericire și succes în toate, Vă mulțumesc pentru prezența la concertele noastre, pentru aplauzele care răsplătesc talentul, pasiunea și înaltul nivel de interpretare al distinșilor mei colegi artiști.

Vasile Cazan, dirijor, Managerul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș