Ansamblu rezidențial nou propus în Târgu-Mureș

O echipă de urbaniști și arhitecți ai societății ADN Urban SRL au întocmit Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru realizarea proiectului ”Construire ansamblu locuințe colective și servicii, reconversie Unității teritoriale de Referință Al3a în L1z”.

În limbaj mai simplu, Al3a înseamnă ”zonă a activităților productive dispersate”, iar L1z ”zona locuințelor colective medii (P+3, 4) și mari (P+5, 6).

Investiția va fi realizată de societatea Romur SA pe un teren în suprafață de 9.448 de metri pătrați situat pe strada Apaductului nr. 2 din cartierul târgumureșean Unirii, iar PUZ-ul propus se află în dezbatere publică, pe pagina web a Primăriei municipiului Târgu-Mureș.

Potrivit documentului, beneficiarul a achiziționat și a demolat fosta unitate de producție, păstrând o singură construcție C11 – cabină poartă pe parter, amplasată în colțul sud-vestic al parcelei, cu scopul de a dezvolta un ansamblu rezidențial de locuințe colective și servicii ce se întinde pe toată suprafața terenului (9.448 de metri pătrați, conform extrasului CF. NR. 136689) aflat în intravilanul municipiului Târgu-Mureș, cu acces auto și pietonal din strada Apaductului nr. 2.

”În urma Studiului de fundamentare și a Studiului de concept s-a optat pentru o soluție avangardistă, chiar arhetipală la nivel mondial, ce îmbină într-un mod coerent avantajele locuirii individuale – spațiu exterior propriu și verde – cu confortul locuirii colective – comunitatea, spații de socializare – rezultând un corp de clădire cu o siluetă armonizată cu contextul, ce cuprinde “curtea de bloc” ca spațiu comun pentru întâlniri și socializare, loc de joacă pentru copii, parcare subterană, funcțiuni complementare – cafenea, servicii – și grădini private plus terase generoase și înverzite aferente apartamentelor cu intenția de a echilibra confortul interior și cel exterior. Clădirea C11 păstrată va găzdui în continuare pentru viitorul ansamblu cabina portarului plus depozitare biciclete plus punctul de colectare al deșeurilor”, se menționează în PUZ-ul propus.

Alex TOTH