Charter Târgu Mureș – Creta, noutatea anului 2020 la Paralela 45

Compania de turism Paralela 45 și-a făcut un frumos obicei în a prezenta oferta turistică pentru sezonul următor în una din locațiile exotice aflate în oferta turistică, respectiv Antalya. Dacă anul trecut, gazda prezentării ofertei turistice a fost Complexul Gural Premier din Tekirova, locația aleasă pentru acest an a fost Kaya Palazzo Golf Resort din stațiunea Belek. Aici, întreaga familie Paralela 45, în frunte cu Alin Burcea, proprietarul companiei, au lansat prima ofertă de pe piața românească pentru charterele sezonului 2020.

Antalya, vedeta sezonului estival

Potrivit informațiilor prezentate de Alin Burcea, România ocupă locul 7 ca și număr de turiști în Antalya, cu un număr de 243.280 de turiști anual. În acest context, Paralela 45 a lansat programul Early Booking pentru sezonul 2020, cu reduceri de până la 40% și zboruri noi spre Turcia. Turoperatorul estimează că va încheia anul cu un volum de vânzări de 70 de milioane de euro, în creștere cu 20% față de anul trecut. „Antalya se prefigurează a fi, din nou, vedeta sezonului estival, pentru al treilea an consecutiv. Cele mai mari reduceri de preţ în perioada de Early Booking, de 40%, vin de la partenerii noștri hotelieri turci și primele vânzări de vacanţe pentru vara 2020 au fost făcute deja. Turiștii români știu produsul all inclusiv turcesc și profită de lansarea Early Booking încă din septembrie 2019”, a precizat Alin Burcea, CEO Paralela 45. Întreaga ofertă pentru vacanţa de vară a Paralela 45 cuprinde 30 de zboruri săptămânale de tip charter spre Turcia (Antalya, Alanya și Bodrum) și Grecia (Creta, Rodos, Santorini, Zakynthos) din 11 orașe ale ţării în perioada mai/iunie – finalul lunii septembrie.

Noutăți pentru Antalya

Pentru prima dată după 1990, anul viitor Paralela 45 va opera un charter din Constanța cu destinația Antalya. Celelalte zboruri spre Antalya sunt programate din București, Cluj-Napoca, Arad, Timișoara, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureș, Suceava, Iași, Bacău și sunt realizate cu avioanele companiilor Corendon și SunExpress. Ca și estimări, mai mult de 25.000 de turiști își vor petrece vacanţa de vară în Antalya, în creștere cu 15% faţă de 2019, la tarife care încep de la 450 de euro/persoană, cu toate taxele incluse, în perioada de Early Booking. De asemenea, două zboruri charter spre zona Bodrum (Bodrum, Kusadasi, Marmaris) sunt programate anul viitor, din București și Cluj-Napoca. În perioada de Early Booking, ofertele pentru Bodrum pornesc de la 470 de euro/ persoană.

Cursă charter pentru Creta, din Târgu-Mureș

A doua țară ca importanță în oferta Paralela 45 pentru anul 2020 este Grecia, cu destinații precum Creta, Rodos, Zakynthos, Santorini și Corfu. Grecia va fi legată de București, Cluj-Napoca și Iași prin curse charter realizate de Paralela 45 cu companiile Aegan și Corendon. În prezent, un pachet pentru Heraklion, Creta, costă de la 352 de euro/ persoană din București, de la 374 de euro din Cluj-Napoca și de la 403 euro din Iași. Noutățile 2020 în ce privește Grecia sunt legate de charterele cu plecare din Cluj Napoca (Rodos), Bacău și Târgu-Mureș (Creta – Heraklion). După Antalya, Creta reprezintă noua destinația în oferta Paralela 45 cu plecare de pe aeroportul din Târgu-Mureș cu o cursă charter Aegean, în fiecare zi de marți. În ce privește Spania, noutățile aduse de anul 2020 sunt plecările spre Costa Brava și Costa Blanca din Timișoara, respectiv Mallorca, Costa Brava, Costa Blanca și Costa del Sol din Cluj Napoca.

Cursă Sibiu – Hurghada pentru sărbătorile de iarnă

Altă destinație o reprezintă Egiptul. După creșterea spectaculoasă înregistrată pe destinațiile Hurghada și Sharm el Sheikh, în acestă vară, turoperatorul prelungește perioada charterelor din București spre Egipt, în sezonul toamnă-iarnă, și introduce un nou zbor din Sibiu spre Hurghada, dedicat sărbătorilor de iarnă. “Foarte multi turiști și-au făcut vacanţa în Egipt vara aceasta și estimăm o crestere de 20% a numărului acestora pentru perioada următoare, ei având posibilitatea să aleagă Hurghada sau Sharm el Sheikh în următoarele luni, la tarife care încep de la 464 de euro/persoană, respectiv de la 521 de euro/persoană, cu toate taxele incluse”, a precizat proprietarul companiei Paralela 45. Destinația Africa este ofertată și în ce privește Tunisia, cu plecări din București, Cluj Napoca și Timișoara pentru Tunisia și Hammamet. „Tunisia este a doua destinație africană, cu o mai mică amplitudine decât Egiptul, în sensul că, în Egipt, în anul 2019 au fost 14 avioane numai din București, iar pentru anul viitor deja am bătut palma cu Air Bucharest. Începem în 22 mai până în 8 octombrie, perioadă în care temperaturile sunt asemănătoare cu cele din Antalya. Tunisia este atractivă pentru că, la fel ca și Egiptul, are o parte de litoral, cu hoteluri la plajă. În același timp, Tunisia are o mare atracție din punct de vedere istoric. Sunt multe lucruri de vizitat. Ideal pentru Tunisia ar fi să stai o săptămână, să faci circuit, și o săptămână să stai la plajă”, a precizat Alin Burcea.

Destinații exotice, din Bali până în Laponia

În această toamnă, turoperatorul Paralela 45 lansează și ofertele pentru destinații exotice ca Maldive, Mauritius, Seychelles, Bali și Oman. Pachetele, care includ zboruri, cazare, masă, transferuri, sunt disponibile de la finalul lunii septembrie și până în iunie, ori septembrie anul următor. O vacanță exotică pornește de la 1.200 de euro/persoană. De asemenea, Dubai este una din destinații, căutată în special pentru shopping, parcuri tematice, ori pentru petrecerile dintre ani, disponibilă la preţuri de la 584 de euro/ persoană. Decembrie este luna charterului de Laponia și a vacanțelor familiilor cu copii care vor să îi întâlnească pe Moș Crăciun și pe soția lui, să viziteze Santa Park și să facă safari cu husky, într-un cadru natural unic. Este al patrulea an consecutiv în care Paralela 45 lansează charterul spre Țara lui Moș Crăciun. Un sejur de cinci zile, cu zbor operat de compania Tarom, cazare la hotel de patru stele, transferuri, taxe de aeroport, pornește de la 1.990 de euro/adult și de la 1.661 de euro/copil.

50 de agenții la nivel național

Agenţia de turism Paralela 45 a fost înființată în aprilie 1990, fiind una dintre primele trei agenții private din România. Turoperator consacrat în vacanţe cu zboruri charter în Spania, Grecia, Turcia, Portugalia, Italia, Tunisia și Egipt, și cu peste 180 circuite culturale și istorice organizate anual pe patru continentele, ori programe pentru seniori, croaziere, vacanţe tailor made, programe de business travel, Paralela 45 combină experiența acumulată în 29 de ani cu capacitatea de a ţine mereu pasul cu noile tendințe din turism. Poliţa de asigurare pentru pachete de vacanţă a ajuns la trei milioane de euro în 2019, odată cu noile reglementări privind garantarea pachetelor turistice, și este una dintre cele mai mari din piaţă. În aceasta toamnă, Paralela 45 a deschis încă trei agenții, la Miercurea Ciuc, Focșani și în centrul orașului București, ajungând la 50 de agenții, cea mai mare rețea cu proprietar român din țară. „30 de ani de Paralela 45 îi vom serba în cursul anului viitor, într-o Românie care mi-a oferit numai experiențe de neuitat, de toate felurile, despre care am putea vorbi încă 30 de ani. În toată această perioadă am încercat să fim cât mai serioși, să nu mințim. Nu veți găsi niciodată la noi, chiar dacă se va supăra cineva de spusele mele, vacanțe de 1 euro, marketing plus vacanță de 1 euro, și niciodată plătește unul și pleacă cinci. E vorba de un concept. Dacă nu-ți tratezi oamenii corect, nu vin la tine. În al doilea rând, avem nevoie de oameni care să revină. Cum? Tratându-i cu respect, cu adevăr, pentru că sunt foarte mulți care una spun și alta fac. Încercăm să fim corecți, să oferim calitate și să punem accent pe siguranța serviciilor”, a subliniat Alin Burcea, CEO Paralela 45.