O mureșeancă abandonată în urmă cu 22 de ani își caută familia!

O tânără în vârstă de 22 de ani originară din Târgu-Mureș a lansat un apel joi, 2 ianuarie, pe pagina de Facebook intitulată ”The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”, prin intermediul căruia încearcă să își găsească părinții.

Redăm, în rândurile de mai jos, apelul tinerei:

„LA MULȚI ANI tuturor!!

Mă numesc NAGY ELISABETA ANDREEA, am 22 ani și m-am născut la data de 31.01.1997 în județul MUREȘ. Sunt în căutarea părinților mei biologici, NAGY ELISABETA și NAGY AUGUSTIN. Nu dețin multe informații despre trecutul meu. Știu doar că am fost luată în plasament de la DGASPC MUREȘ pe când aveam vârsta de un an și două luni. Până la 18 ani am crescut într-o familie maternală bună apoi mi-am întemeiat propria familie. Sunt mămică unei frumoase fetițe de 3 anișori, Sofia – minunea vieții mele. Doresc așa de mult să-mi găsesc familia biologică. Am auzit că aveam și doi frați, nici de ei nu știu nimic, vă rog mult să mă ajuți. DISTRIBUIȚI cât mai mult anunțul meu, poate acum, în începutul noului an, îi voi găsi!!! Mulțumesc mult, mult, mult…”

