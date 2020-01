Să râdem cu Teo, în spectacolul “Ăsta-i stand up?!”

Share



Teo, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de stand-up comedy din România, a pornit în turneu cu cel mai nou show de Stand Up Comedy intitulat “Ăsta-i stand up?!”. Turneul va poposi și la Tîrgu Mureș, mai exact în Jazz & Blues Club marți, 14 ianuarie , ora 19:00.

Teo are o experiență remarcabilă pe scenă, începând de la cea de club, si până la spectacole și turnee în țară, maratoane, special-uri de stand up cât și colaborări cu comedianți de afară, Teo atinge subiecte de comedie foarte diverse și bine documentate.

În deschiderea spectacolului de la Tîrgu Mureș va fi Victor Băra. Face stand-up comedy de mai puțin de un an de zile și deja strânge destul de multe show-uri cu talentul și entuziasmul lui. Zicala lui după care iși ghidează viața este: Dacă nu-i poți învinge, fă-i să râdă!

În spectacol va fi este prezent și Sergiu Mirică care s-a făcut remarcat la Club 99 în cadrul concursului Cupa 99, un concurs de profil. A câștigat Cupa 99 în anul 2017, a doua oară când urca pe scenă. Este extrem de talentat și cu siguranță se va mai auzi de el în viitor.

Rezervari pentru spectacolul din Jazz & Blues Club se pot face la 0726 688 658. Bilete se găsesc și la Berăria Ciucas din Strada Sinaia nr. 3, între orele 12.00-22.00.