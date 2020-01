O familie din Târgu-Mureș își caută câinele pierdut! Se oferă recompensă!

Share



O internaută din Târgu-Mureș pe numele Simona Mureșan a scris vineri, 3 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, un apel privind dispariția unui câine, pe care îl redăm, integral, în rândurile de mai jos:

”A disparut in Tg. Mures acest catel, lasand in urma lui o familie, un copil cu inima distrusa, care il cauta, care dimineata cand se trezeste primul lucru care il face e sa intrebe de el, sa iasa sa il strige, iar noaptea adoarme cu lacrimi pe obraji cu jucaria preferata a catelului in brate. Isi intreaba jucaria de ce nu a avut grija de fratiorul lui. Va rugam, nu lasati un copil sa sufere. Prietenia dintre un copil si cainele sau e ceva deosebit, ce nu poate fi inlocuit sau comparat. Avem nadejde in omenia dumneavoastra ca ne veti ajuta. Pentru dumneavoastra e doar un caine, pentru el e fratiorul lui cu labute. Va rugam si multumim……”

