Alege masute de cafea moderne potrivite pentru locuinta ta

Masutele de cafea ne vin in minte imediat dupa ce alegem canapeaua pentru sufragerie. Exista o varietate uluitoare din care putem alege, tocmai de aceea, de multe ori, avem tendinta de a lungi momentul propriu-zis de achizitie. Cert este faptul ca pentru o locuinta eleganta, trebuie sa alegem masute de cafea moderne . Desi alegerea poate fi dificila, am pus la dispozitie cinci intrebari, care te pot ajuta si pe tine sa iti restrangi alegerile.

Care sunt nevoile tale?

Masutele de cafea din camera de zi sunt folosite diferit. Poate ai nevoie de o masuta de cafea mai formala, care sa se plieze perfect in sufragerie in functie de designul ales in amenajare. Suprafetele mai delicate si fragile, precum sticla, se potrivesc de minune in sufragerii. Sunt foarte elegante si fac spatiul mai deschis. Daca este vorba despre o camera de familie, cu siguranta ai nevoie de o masa de cafea mai robusta, cu optiuni de stocare. Blaturile din sticla nu sunt potrivite atunci cand masuta din sufragerie trebuie sa aiba o utilitate mai mare. Totusi, chiar daca este vorba de amenajarea unui spatiu in care si copiii isi petrec timpul, exista o serie larga de modele de masute de lux care pot atinge nevoile tale.

Este un element central din sufragerie?

In unele cazuri, masuta de cafea este elementul cheie al camerei. Vei observa totusi, ca acelasi termen este adesea folosit si in cazul canapelelor, covoarelor sau altor piese de mobilier. Totul depinde de preferintele fiecaruia. Daca in sufrageria ta, masuta de cafea, este piesa principala, inainte de achizitie trebuie sa iei in calcul mai multe aspecte: stilul, marimea, materialul de fabricatie, finisajul si, nu in ultimul rand, culoarea.

Care este materialul potrivit?

Cand faci un tur in magazinele de profil, constati ca ai atatea optiuni privind materialul de fabricatie al masutelor de cafea. Chiar daca cel mai evident material care iti vine in minte este lemnul, nu trebuie sa iti restrangi optiunile. Sticla face camera sa para mai deschisa, stralucirea metalului indeplineste acelasi scop, acrilul si piatra arata, de asemenea, foarte bine intr-o camera moderna. Lemnul inchis, precum nucul sau mahonul, marmura si metalul sunt ideale pentru o locuinta vintage.

Care este forma potrivita?

Masutele de cafea sunt disponibile in mai multe forme diferite. Cele mai neobisnuite atrag de fiecare data atentia oricarui musafir. Forma incaperii poate juca un rol in alegerea unei masute de cafea, insa trebuie sa fii atent la configuratia scaunelor din jur si la celelalte corpuri de mobilier.

Masutele de cafea moderne dreptunghiulare sau ovale functioneaza foarte bine pentru camerele mici. Cele patrate sau rotunde sunt potrivite pentru configuratii mari de scaune. Mesele fara colturi ascutite se potrivesc cel mai bine in camerele de zi destinate si copiilor.

Ai nevoie de functionalitati suplimentare?

Nivelul de functionalitate pe care trebuie sa il ofere masuta de cafea depinde de modul in care o utilizezi. In vreme ce majoritatea meselor au o suprafata plana sprijinita pe patru picioare, exista o multime de alte modele de masute de lux, care vin la pachet cu numeroase functii, precum rafturi, sertare sau compartimente suplimentare pentru a mari spatiul de depozitare.

Chiar daca alegerea unei masute de cafea moderne nu este o etapa usoara, luand in considerare aspectele mentionate anterior, cu siguranta vei reusi sa obtii un raspuns favorabil mult mai repede. Iar ca un ultim punct de referinta in acest caz, te sfatuim sa corelezi alegerile mesei de cafea cu cele privind seturile de mobila de living , pentru un rezultat mai satisfacator.