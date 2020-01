Atenție, șoferi! Ceață densă pe drumurile din Mureș!

Share



Miercuri, 8 ianuarie, la ora 19.55, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a emis o avertizare de ceață densă pentru conducătorii auto care tranzitează județele Arad, Caraș Severin, Cluj, Mureș și Timiș

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră se desfășoară îngreunat din cauza ceții dense, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Cluj, Mureș, Arad, Timiș și Caraș-Severin. În condiții de ceață densă, cu vizibilitate redusă sub 100 de metri, se circulă și pe autostrada A1 Deva – Nădlac, pe tronsonul kilometric 584 (Nădlac) – 426 (Margina). Recomandăm conducătorilor auto ca, pe timp de ceaţă, să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din față şi să folosească corespunzător luminile. Trebuie sa atragem atentia si pietonilor, bicicliştilor şi căruţaşilor care trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic”, se precizează în avertizare.

(Redacția)