PLUS Mureș caută candidați pentru alegerile locale

Filiala Mureș a Partidului Libertate Unitate și Solidaritate (PLUS) a dat startul campaniei de depuneri de candidaturi interne, acest proces fiind prima etapă pentru desemnarea candidaților comuni PLUS-USR la alegerile locale din anul 2020.

”Această etapă de depunere a candidaturilor interne a început în 3 ianuarie 2020 și se va încheia în data de 2 februarie 2020, ora 23.59, fiecare post având propriul calendar – primar, consilier local, consilier județean”, se precizează într-un comunicat remis de echipa PLUS Mureș.

Potrivit documentului, ”competiția internă este deschisă tuturor membrilor PLUS din județul Mureș”, iar următoarea etapă ”o reprezintă validarea candidaturilor, proces care va avea la bază criteriile stabilite la nivel național și județean”.

”Procesul de evaluare a candidaturilor interne se bazează pe principiul conform căruia calitatea este mai importantă decât cantitatea, onestitatea și competența fiind valori de bază ale PLUS. Cei care vor promova această etapă de selecție se vor alătura candidaților USR, în ultima etapă de desemnare a celor mai buni candidați comuni ai Alianței USR PLUS. În 2020 PLUS Mureș își dorește pentru România încadrarea pe un drum ireversibil al democrației și bunăstării, în care cetățenii se implică în construirea împreună a unui viitor comun mai bun”, se menționează în comunicat.

(Redacția)