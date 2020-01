Cat de portabil e in practica un aparat de aer conditionat mobil

Share



Atunci cand locuiesti cu chirie sau la un camin pentru studenti, e posibil sa nu ai o incapere dotata cu aer conditionat si sa fie necesar sa gasesti solutii pentru a racori respectivul loc, atunci cand caldurile din timpul verii sunt insuportabile. Unii tind sa creada ca aparatul de aer conditionat mobil e solutia salvatoare si ca pot folosi simplu si rapid un astfel de device pentru a scapa de astfel de inconveniente. Este sau nu asa? Vom vedea in cele ce urmeaza.

Da, un produs ca acesta despre care vorbim acum e mult mai simplu de instalat si manevrat, deoarece nu ocupa mult spatiu si nu necesita o unitate externa ce trebuie prinsa de un perete exterior, asa cum e cazul la variantele clasice. Insa, nu te lasa inselat/a de acest aspect crezand ca nu ai mare lucru de facut, deoarece apa tot trebuie eliminata si aerul cald trebuie scos din incapere. Pentru asta, e nevoie de golirea periodica a rezervorului de apa si de gaurirea unui perete pentru a scoata afara tubul.

Asadar, nu e vorba de o portabilitate foarte mare la aceste articole. Tot e nevoie sa gauresti peretii/geamul, ceea ce poate fi destul de dificil daca nu e vorba de propria ta locuinta.

Poti bineinteles sa il folosesti si fara a da gauri in pereti sau geamuri, insa, asta inseamna sa scoti pe fereastra furtunul de evacuare, moment in care caldura de afara va patrunde in incapere si randamentul va fi redus brusc, ceea ce in mod categoric nu e ceva placut.

Vei gasi multe opinii in care ti se va spune ca un astfel de device e solutia simpla si salvatoare, dar, inainte de a te decide sa il cumperi, ia in calcul daca e sau nu confortabil pentru tine si posibil sa il instalezi.

Aparatele de acest fel sunt preferate si datorita eficientei energetice pe care o au. Pe o perioada mai lunga de timp, ele consuma mult mai putina energie electrica, ceea ce inseamna ca vei face economii la factura de curent.

In plus, sa nu uitam si de aspectul legat de costuri. Un astfel de produs are un pret de achizitie mai mic fata de unul clasic si montajul de asemenea implica un cost mai redus.

Aparatele portabile nu sunt o idee potrivita pentru persoanele care nu suporta zgomotele date de electronice, deoarece sunt destul de galagioase mai ales pe timp de noapte, modelele performante producand chiar si peste 60 de decibeli.

Totodata, ele ocupa destul de mult loc, motiv pentru care trebuie sa le oferi spatiul cuvenit. Acest aspect ar putea fi o probleme in apartamentele foarte mici.

Acestea fiind zise, daca vei cumpara sau nu un astfel de produs e strict alegerea ta. Insa, fa acest lucru cat mai informat/a, tinand cont de cele specificate de noi si nu te astepta sa fie un device atat de portabil cum ai putea crede la o prima impresie, cand ii auzi denumirea de “aer conditionat mobil”.