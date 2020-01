O tânără din Târgu-Mureș dată în adopție își caută tatăl biologic!

Share



O internaută cu numele Andreea Laura Pârlea a publicat joi, 9 ianuarie, pe pagina de Facebook ”The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”, un apel pe care îl redăm, integral, în rândurile de mai jos.

”Numele meu înainte de adopție a fost PÂRLEA ANDREEA LAURA, mai am un frate geamăn pe nume PÂRLEA AUGUSTIN. Ne-am născut în Târgu Mureș, Județul MUREȘ, la data de 19.02.1996. Mama mea biologică, pe nume PÂRLEA DORINA m-a dat numai pe mine în adopție, familiei Macovei. Sunt în CĂUTAREA TATĂLUI meu biologic. Pe mamă o cunosc deja, am vizitat-o de cateva ori, locuiește în localitatea RÂCIU, fiind de origine tot de acolo.

Mi sa spus că tatăl meu se numește COVACI NECULAI sau NECULAE, din CEUAȘU DE CÂMPIE, județul Mureș. Dorina, mama mea, susține că nu a mai ținut contact cu tatăl meu de când a rămas însărcinată cu mine.

Mama mai are 6 frați, mi-am cunoscut toți unchii și mătușile, am întrebat de tatăl pe toți dintre ei, dar toți mi-au zis ca nu se bagă sau că nu știu absolut nimic. La un momendat, unul dintre unchi mi-a spus că a auzit zvonuri cum că tatăl meu biologic, COVACI NECULAI / NICOLAE este căsătorit și are și copii, dar probabil că nu este din Ceuașu de Câmpie. În certificatul meu de naștere figurează numai mama mea, în dreptul tatălui, este liniuță. Pentru mine este foarte important și găsirea tatălui meu, este o mare dorință și un mare vis al meu!! Sper prin intermediul acestui anunț, să găsesc răspunsurile întrebărilor mele. Vă rog din tot sufletul meu, ajutați-mă!! DISTRIBUIȚI. Poate cineva știe ceva de tatăl meu. Mulțumesc foarte mult!!”

(Redacția)