Realizările Primăriei Livezeni în anul 2019. Proiectele anului 2020

Primarul comunei Livezeni, Bányai István, a remis, în urmă cu câteva zile, un comunicat de presă al cărui conținut îl redăm, integral, în rândurile de mai jos.

”Mă aflu la cel de-al patrulea an din mandatul meu de primar, și am ajuns la a treia etapă a activităților. După cum știți am împărțit în trei etape procesul meu de muncă: prima era pentru elaborarea planurilor, a doua era pentru realizarea lor, și a treia este pentru punerea în funcțiune. Tot în această etapă ne pregătim pentru ciclul de finanțare următoare, ceea ce înseamnă că pregătim studii de fezabilitate. Scopul este ca să fim pregătiți cu actele în sensul că îndată ce apare o posibilitate de finanțare, noi să putem aplica imediat.

Părerea mea este că anul 2019 era anul numerelor mari, în sensul cel bun și cel rău al expresiei, deoarece ne-a fost tăiat o sumă imensă din buget, totodată, datorită eforturilor din anii precedenți am reușit să facem investiții record în comună.

Mai jos puteți citi, ce s-a întâmplat în anul 2019 în comuna noastră:

După o organizare și planificare realizată cu un efort imens în anii trecuți, anul acesta, în martie am început construirea rețelei de canalizare la Livezeni. Aceasta este cea mai mare investiție din istoria comunei, a cărei valoare este de 8.411.712,67 RON + TVA. Construim 18.470 metri de sistem de canalizare, 3 stații de pompare și realizăm 630 de racordări. Lucrările sunt în grafic, și sunt finalizate în proporție de 33 %. Suntem în mijlocul unei investiții imense, care aduce câteodată aspecte neplăcute și disconfort, de aceea vă cerem în continuare înțelegerea și răbdarea Dumneavoastră.

Am terminat lucrările de renovare și dezvoltare la grădinița din Livezeni, astfel am pus punct la sfârșitul unui proiect multianual. Investiția a fost realizată din fonduri europene, valoarea fiind aproximativ 350.000 euro: mobilier, materiale didactice, amenajarea totală a bucătăriei, sistem audio-video, amenajarea unui parc de joacă, toate acestea în valoare de 60.423 euro. Am finalizat proiectul, copii folosesc deja clădirea. Nu cred că exagerez când spun, că poate comuna Livezeni are cea mai frumoasă și cea mai dotată grădiniță din zonă. Primăvara următoare vom organiza ziua porților deschise, la care vom invita părinții copiilor să-i arătăm clădirea. Grădinița va funcționa cu program prelungit.

Am renovat curtea școlilor din satele comunei. Am construit garduri noi, terenuri de sport și parcuri de joacă, am amenajat spațiile, am montat bănci etc. Valoarea investiției a fost de aproximativ 100 de mii de euro, care provin din banii UE. Pentru prima dată în acest an am făcut posibil ca plata taxelor și impozitelor locale, precum și rezolvarea unor probleme să fie posibil fără ca locuitorii să se prezinte la sediul primăriei. Primăria comunei Livezeni vine astfel în întâmpinarea locuitorilor pentru simplificarea procedurilor, astfel se va putea evita aglomerația de la ghișeu. Vă sfătuim, ca înainte să vă prezentați la primărie, sunați la nr. de telefon 0265-243.303, unde colegii noștri vor da detalii dacă problema dumneavoastră se poate rezolva online sau nu.

În mai am depus un proiect la guvern al cărui valoare este de 3,3 milioane de euro. În cadrul acestui proiect s-a putut cere finanțare pentru asfaltarea străzilor la care există deja prestudiu. Astfel am putut include în proiect străzile următoare din comuna Livezeni: Dealu Csuta, Livezii, Capelei, Bisericii, Comorii, Progresului, Calea Romană și Lalelelor. Acest proiect ar putea deveni cel mai mare din comună din punctul de vedere al sumelor, care depășește chiar și valoarea proiectului de canalizare. Deocamdată așteptăm răspunsul la proiect.

Am finalizat renovarea clădirii primăriei. După ce anul trecut am renovat acoperișul și interiorul clădirii primăriei și a casei de cultură, acum am finalizat termoizolarea și vopsirea exterioară a imobilului. Astăzi putem spune, că am reabilitat în totalitate clădirea. Lucrările s-au făcut parțial din putere proprii cu ajutorul colegilor și al muncitorilor sociali.

Am finalizat extinderea rețelei de apă din banii PNDL.

Am terminat renovarea vestiarului sportiv din Livezeni, al cărui inaugurare va fi anul viitor în cadrul unui eveniment festiv.

În septembrie timp de o săptămână am primit vizita delegației localităților înfrățite. Au fost la noi cca 100 de persoane din Slovacia și Ungaria. Ca fiecare dată și acum i-am primit cu un program variat și frumos. Vizita lor a fost finanțată din bani UE, deoarece în prima parte a anului am câștigat 14 de mii de euro pentru primirea delegației localităților înfrățite.

Am inclus în bugetul local și am elaborat Planul de dezvoltare locală. Acest document este de importanță maximă, fără acest plan anul viitor nu vom putea atrage fonduri europene.

Cu pasuri mici dar totuși progresează reabilitare drumului județean 135, zona Livezeni. Deși este proiectul Consiliului Județean Mureș, ideea aparține de mine încă din anul 2016, când am fost ales primarul comunei, și mulțumesc și pe această cale consiliului județean pentru că au ascultat solicitarea mea și fac tot posibilul ca în curând să începem reabilitarea drumului. Conform documentației aprobate pe acest sector de drum acostamentele vor fi asfaltate, se vor amenaja intersecţiile cu drumurile comunale, se vor crea şanţuri de scurgere a apelor pluviale de pe platforma drumului etc. Contractul de execuție este deja semnat, conform acestuia lucrările vor dura 44 de luni.

S-a reabilitat sistemul de electricitate al comunei, este un proiect semnat de Electrica, și considerăm o lucrare extrem de importantă, deoarece datorită modernizării avem o rețea stabilă, care nu duce la căderi de tensiune în cazul fiecărui furtuni.

Suntem bucuroși, că oferta serviciilor de sănătate este mai variată în comună. O stomatologie și-a deschis porțile la Livezeni, pe strada Primăriei nr 1B. Copii beneficiază de tratament stomatologic gratuit. Primăria Comunei Livezeni a organizat o licitație publică deschisă la începutul anului, în vederea amenajării unui cabinet medical, stomatologic sau farmacie. Această stomatologie a câștigat licitația.

Realizările în cadrul programului POCU 1 – Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni în acest an:

– 200 de persoane cursate in competente civice si antreprenoriale

– 100 de persoane cursate in competente antreprenoriale

– 100 de personae cursate in competente IT

– 300 de subventii in valoare totala de aprox. 100.000 lei acordate in vederea stimularii participarii la cursuri

– 39 de firme infiintate in comuna Livezeni

– 39 de subventii acordate in vederea stimularii spiritului antreprenorial in valoare totala de 750.000 euro.

– 300 de copii participanți la activitățile socio-educative ale proiectului

– 50 de gospodarii au beneficiat de servicii de intabulare/cadastru

– 1 Centru Multifunctional de Servicii integrate – renovat si cu activități specifice.

În cadrul programului POCU 2 – „Orice ai învăța, înveți pentru tine – stop abandonului școlar!” anul acesta:

– renovare și dotare curții școlilor în Livezeni, Ivănești, Poienița și Sânișor

– 300 de copii beneficiari de servicii de logopedie, programe after school, educație non formală.

Ce ne așteaptă în 2020?

Cele mai importante proiecte pe anul următor:

Pregătim documentația pentru asfaltarea tuturor străzilor din comună într-un mod care permite să depunem la orice tip de finanțare să putem depune. Monitorizăm intensiv posibilitățile de câștigare finanțărilor pentru asfaltare, străzile vor fi grupate în etape de câte 1 milion de euro de investiție. Ne pregătim pentru racordarea localităților Poienița, Sânișor și Ivănești la sistemul de canalizare. Când am câștigat finanțarea pentru lucrările din Livezeni condițiile proiectului nu a permis să includem și satele menționate, dar a devenit prioritate racordarea lor. Sistemul din Livezeni este construit așa fel, încât să fie posibil racordarea satelor. Proiectele există deja.

Cu stimă,

Primar, Bányai István”

