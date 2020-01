Biletele de trimitere și rețetele gratuite ar putea fi eliberate și de medici fără contract cu CAS

Share



Pacienții ar putea primi din acest an bilete de trimitere gratuite pentru consultații de specialitate și paraclinice, concediu medical și rețete compensate sau gratuite și de la medicii specialiști care nu au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, ca urmare a punerii în aplicare de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate a modificării legislative aduse Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a anunțat dr. Levente Vass, deputat UDMR și secretar al Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților, într-o conferință de presă ce a avut loc joi, 9 ianuarie. Acesta și-a prezentat bilanțul activității parlamentare pe anul 2019, precum și principalele proiecte pentru anul 2020.

Potrivit medicului, aplicarea acestei modificări legislative ar fi în beneficiul pacientului care, în prezent, dacă beneficiază de o consultație în sistemul privat, pe care alege să o plătească, în cazul în care i se recomandă un tratament nu va putea beneficia de medicație gratuită sau compensată deoarece medicul specialist nu se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. Prin urmare, primește doar o rețetă simplă. Mai mult, dacă are nevoie de o investigație suplimentară la respectiva consultație, pentru un CT sau IRM, va trebui să se întoarcă la medicul de familie pentru a primi biletul de trimitere pentru investigația suplimentară.

Dr. Vass Levente este inițatorul proiectului de Lege pentru completarea art. 386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ce a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional, în ședința din data de 16 mai 2018. Modificarea legislativă nu a fost pusă până acum în aplicare, însă potrivit dr. Vass Levente există promisiuni din partea actualului ministru al Sănătății că problema va fi remediată până la aprobarea noului Contract cadru.

”Această modificare legislativă a fost aprobată aproape în unanimitate în 2018, însă nu s-a aplicat. Ministrul Sănătății de atunci (n. red. -Sorina Pintea) a dat o Ordonanță de Urgență și apoi o Ordonanță de Guvern prin care a modificat până în august 2018 și apoi până la începutul anului 2019 aplicarea acestei legi. Am avut discuții nenumărate cu președinții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu ministrul Sănătății de atunci, doamna Pintea, acum cu actualul ministru și avem promisiunea că până la elaborarea și aprobarea noului Contract cadru această modificare legislativă, absolut necesară pentru pacienți, să fie pusă în aplicare”, a declarat dr. Vass Levente.

În cazul în care modificarea legislativă va fi pusă în aplicare, pacienții consultați de medicul specialist care nu se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate nu va mai trebui să facă drumuri la medicul de familie ci va beneficia de rețetă pentru medicamentele compensate, ori bilet de trimitere sau concediu medical direct din partea medicului specialist care îl consultă.

Orele de gardă posibil să devină vechime în muncă

În cursul anului 2019 deputatul UDMR, dr. Vass Levente, a inițiat sau a luat parte la inițierea a o serie de inițiative legislative care au devenit lege, respectiv prevederea prin care medicii de familie vor putea avea puncte secundare de lucru în localitățile care nu au astfel de cabinete; donatorii de sânge vor primi pe telefon mesaje de mulțumire pentru gestul făcut sau de solicitare pentru donare în situații de urgență.

”Am primit promisiunea ministrului Sănătății că în cursul anului 2020 se va rezolva acest aspect”, a precizat dr. Vass Levente.

O altă reglementare se referă la posibilitatea medicilor de a solicita să se pensioneze la vârsta de 67 de ani, ridicarea vârstei de pensionare a medicilor, cadre universitare, la vârsta de 70 de ani. Un aspect important, care a fost pe ordinea de zi a ședințelor Parlamentului în 2019 și se dorește rezolvarea acestuia în următoarele săptămâni, este ca orele de muncă prestate de medici în gardă să devină vechime în muncă.

Descentralizarea formării rezidenților este o altă măsură pentru care deputatul UDMR a adus un amendament la OUG ce prevede suplimentarea numărului de rezidenți și posibilitatea redistribuirii locurilor. Modificarea prevede ca medicii rezidenți să își poată realiza pregătirea de specialitate și în spitale neclinice, ambulatorii de specialitate și cabinete ale medicilor de familie.

Arina TOTH