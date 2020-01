Biscuiți ecologici pentru toate gusturile, la EcoMania

Share



Doi soți mureșeni au început o mică afacere în 2010 după ce bărbatul din Târgu-Mureș a lucrat mai mulți ani în Germania, când s-a întors și-a deschis o brutărie numai cu produse bio, sub denumirea de EcoMania. Numeroasele sortimente de produse le-am găsit la Local Farmers Market, de unde nu lipsesc niciodată.



Afacerea a început ca una de familie dar s-a extins treptat ajungând să aibă propriul atelier și patru angajați, însă cei doi soți lucrează cot la cot cu ei pentru că, până la urmă, brutăria este pasiunea lor.

Produse 100% bio

Aluatul din care mureșenii fac pâinea este compus din făină integrală și apa plată, iar în locul drojdiei comerciale folosesc maia, un ferment mult mai sănătos. Cei doi soți au chiar propria moară în care macină grâul.

De când a aflat lumea de produsele ecologice, cei de la EcoMania au început să aibă din ce în ce mai multe comenzi. Produsele se pot găsi în magazinele bio, plafaruri, online și, bineînțeles, la târgurile tradiționale.

”Produsele sunt toate bio certificate și materia primă pe care o luăm este tot certificată, încercăm să facem produse cât mai sănătoase pentru că de aici a și început totul, ne-am dorit să mâncăm cât mai sănătos. Eu am început să fac acasă produsele din rețete tradiționale, încet, încet am avut cereri și de la prieteni sau vecini și m-am gândit că ar fi mai ușor să facem o afacere ca să ajungă la cât mai multă lume”, a precizat, pentru cotidianul Zi de Zi, Kolcsar Gyongyike, inițiatoarea afacerii.

Numeroase sortimente

O pâine costă între 8 și 12 lei însă cele mai căutate produse sunt biscuiții bio, și prețul acestora variază între 8 și 12 lei. Cele mai populare sunt sortimentele cu țelină și rozmarin, însă se găsesc și biscuiți cu in, anason, dovleac, chia, fulgi de ovăz, busuioc, susan și floarea soarelui. Special pentru ediția de Crăciun a târgului Local Farmers Market, reprezentanții EcoMania au adus un ștrudel special cu fructe.

”Și biscuiții cu semințe sau chimen sunt foarte căutați, la fel și cei cu chimen negru sau susan. Acești biscuiți sunt foarte subțiri din acest motiv stau la cuptor cam 8-10 minute”, a mai adăugat reprezentanta EcoMania.

În total, se găsesc peste 10 sortimente de biscuiți bio, făcuți numai din ingrediente naturale și ambalați manual în pachețele de 200 grame. Numeroasele sortimente se regăsesc și la pâine, făcute și acestea numai din ingrediente naturale, cumpărătorii pot achiziționa pâine de secară, pâine cu făină de grâu integrală și pâine cu diverse semințe.

Andreea GONDOR