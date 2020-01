Când vor fi gata loturile de autostradă Iernut – Chețani și Câmpia Turzii – Chețani

Share



Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, s-a întâlnit vineri, 10 ianuarie, la Centrul de Întreținere și Coordonare al Autostrăzii A3, situat la intrarea pe autostradă din zona orașului mureșean Ungheni, cu reprezentanți ai constructorilor Autostrăzii Transilvania. La întâlnire au participat și Sorin Scarlat – directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Horia Stancu – directorul general regional al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, Mara Togănel – prefectul județului Mureș și Mircea Abrudean – prefectul județului Cluj.

Loturile ”pot fi recepționate în acest an”

La finalul întrevederii, la care presa a avut acces, ministrul Transporturilor și-a exprimat încrederea că Loturile 3 și 4 ale autostrăzii vor fi finalizate în decursul acestui an. Lotul 3 (Iernut – Chețani; constructor Astaldi – Max Boegl) va avea 17,9 kilometri lungime, iar lotul 4 (Câmpia Turzii – Chețani; constructor Straco Grup) va avea 15,6 kilometri lungime.

”Ne dorim ca aceste două obiective să fie finalizate în acest an, cu observaţiile prezentate aici de antreprenorul general ele pot fi recepţionate în acest an, dar avem un semn de întrebare în ceea ce priveşte Straco şi este justificat”, a afirmat Lucian Bode.

Straco, datorii la subcontractori

”Semnul de întrebare în ceea ce priveşte Straco” se referă la datoriile pe care societatea le are față de terțe companii, care se ridică la circa 8 milioane de lei. În acest sens, împotriva companiei Straco există șapte cereri de intrare în faliment.

”Pe un lot toţi sunt cu plăţile la zi, pe celălalt lot Straco are probleme de aproximativ 8 milioane de lei, 4 milioane doar către un singur furnizor. În rest, relaţia între beneficiar, respectiv CNAIR şi antreprenor poate fi îmbunătăţită, dar cu siguranţă relaţia între antreprenor şi subcontractor poate fi mult, mult îmbunătăţită. În primul rând să îşi plătească facturile, pentru că noi le plătim lor şi, aşa cum aţi auzit, nu plătesc subcontractorii şi atunci nu avem progres fizic. Una dintre cele mai mari probleme în a realiza şi a te încadra în termene şi a avea progres fizic este aceasta: subcontractorii nu sunt plătiţi şi majoritatea sunt companii mici, companii româneşti care, dacă nu sunt plătite, în câteva luni de zile intră în faliment. Şi nu ne dorim lucrul acesta”, a afirmat ministrul Transporturilor.

Infrastructura, prioritate a prefectului

La finalul întrevederii, prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a declarat că susținerea investițiilor în infrastructură reprezintă una din prioritățile instituției pe care o conduce.

În aceeași zi, Mara Togănel a postat pe pagina sa de Facebook un text rezumativ al întâlnirii cu ministrul Transporturilor.

”În prima zi de mandat, în calitate de prefect al judeţului Mureş, am participat astăzi la o întâlnire cu ministrul Transporturilor, domnul Lucian Bode şi cu directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, domnul Florin Sorin Scarlat. Întâlnirea s-a concentrat pe verificarea stadiului lucrărilor, pe tronsonul Iernut – Câmpia Turzii al Autostrăzii A3. Pe lotul Iernut – Cheţani, stadiul fizic de realizare a lucrărilor este 84,60%, estimarea pentru finalizarea şantierului fiind luna iunie 2020. Situaţia este mai complicată pe lotul Cheţani – Câmpia Turzii, unde avem un progres de numai 31,18%. În aşteptarea deciziei instanţelor de judecată în privinţa situaţiei juridice a antreprenorului general, s-au căutat soluţiile prin care lucrarea se va putea finaliza până în luna decembrie a acestui an. În aceeaşi întâlnire, am ridicat şi problema Centurii municipiului Târgu-Mureş. După ce contractul de execuţie a încetat în 2017, stadiul lucrării fiind de 34,26%, a fost demarată o nouă procedură de achiziţie publică, pentru finalizarea obiectivului. La sfârşitul lunii ianuarie, se va anunţa termenul de depunere a ofertelor”, a precizat prefectul județului Mureș.

