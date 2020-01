Topul Firmelor Mureșene. Qualiplant SRL Nazna, furnizor de flori, răsaduri și butași

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a celor mai competitive societăți din județul Mureș, incluse în cea de-a 26-a ediție a Catalogului Topul Firmelor Mureșene, publicație editată și prezentată în anul 2019 de Camera de Comerț și Industria a Județului Mureș, cu ocazia tradiționalului eveniment de business intitulat ”Gala Topul Firmelor Mureșene”.

La categoria ”Microintreprinderi”, secțiunea ”4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor” locul 1 a fost atribuit societății Qualiplant SRL Nazna.

Potrivit portalului www.listafirme.ro, societatea s-a înființat în decembrie 2015, are ca obiect de activitate ”comerț cu ridicata al florilor și al plantelor” și este deținută de Noemi Gianina Gedo, care deține și calitatea de administrator.

Firma a avut o cifră de afaceri de 3.198.561 lei în 2017 și de 5.167.711 lei în 2018, profit net de 305.076 lei în 2017 și de 75.260 lei în 2018 și un număr mediu de 2 angajați în 2017, respectiv 3 în 2018.

Conform paginii de Facebook a societății, Qualiplant SRL are ca motto ”Livrăm calitate!” și este unic distribuitor pe zona de nord a României a societății Padana, care are ca slogan ”Calitatea începe de la rădăcini!”

”Distribuim răsaduri și butași dar furnizăm toată gama de produse necesare producerii de flori”, se menționează pe pagina de Facebook a firmei, unde internauții sunt informați și despre portofoliul de produse disponibile: răsaduri, butași, plante semifinite, ghivece și accesorii, fertilizanți, turbă și substraturi.

Alex TOTH